Tir fermi, stop ai lavori sulla Sp2 

La protesta dei trattori ha conseguenze importanti anche per i lavori in corsi di messa in sicurezza della Sp2: la posa della barriera centrale sulla quattrocorsie ha subito uno stop improvviso perché due carichi importanti sono fermi ai porti di Civitavecchia e Cagliari. E il consorzio di imprese che sta posizionando le barriere cosiddette “new jersey” ha chiesto una sospensione dei lavori sino al 5 marzo. Sempre fatta salva l’ipotesi che il blocco si attenui e determinate tipi di merci e materiali possano passare.

La comunicazione

La Provincia ha ricevuto due giorni fa una comunicazione dalla ditta che appunto metteva l’ente di fronte al fatto compiuto, ma per cause di forza maggiore: «Sono fermi – specifica il commissario Mario Mossa – circa 1000 metri di blocchi in calcestruzzo al porto di Civitavecchia, e un carico di circa 400 metri a Cagliari, e nel frattempo è in corso la produzione di altri blocchi: ci è stato chiesto ufficialmente chiesto uno stop dei lavori sino al 5 marzo e allo stato attuale, salvo novità, non possiamo non concederlo: è un contrattempo che esula dalle nostre possibilità». Il consorzio di imprese ha iniziato la posa dei blocchi una ventina di giorni fa e ha già coperto circa due chilometri di sp2, strada che nel 2023 ha fatto registrare una sequela impressionante di incidenti mortali. La barriera avrebbe evitato l’invasione di corsie opposte, causa principale degli impatti.

La mediazione

La protesta dei trattori sta avendo dunque delle ripercussioni ma da domani Mossa cercherà una mediazione: «Chiederemo alla Prefettura un intervento – specifica – perché almeno alcuni carichi possano gradatamente uscire: la strada è in sicurezza, i materiali posizionati sono sufficientemente segnalati, ma le disposizioni logistiche del cantiere provocano disagi alla circolazione». Le uniche corsie percorribili da Carbonia a Villamassargia sono solo quelle esterne, con un velocità non superiore a 50 chilometri all’ora, che si riduce ulteriormente nei tratti in cui operano le maestranze. I chilometri che restano da coprire con le barriere (la spesa è di circa sette milioni) sono ancora una decina e al momento la Provincia non nutre eccessiva preoccupazione: «Per ora il cronoprogramma è rispettato», precisa Mossa.



