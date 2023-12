Tir di traverso per bloccare il carico d’oro  

Un tir di traverso in autostrada, chiodi a tre punte e colpi sparati in aria per intimidire le guardie giurate. È così che un gruppo di malviventi ha tentato di bloccare un portavalori che trasportava oro poco dopo le 6 sull'autostrada A4 Torino-Milano all'altezza di Romentino, nel Novarese. Il furgone però è sfuggito all’assalto, grazie al fatto che l’autista del portavalori, che guidava con a fianco una seconda guardia giurata, quando ha visto il tir deviare e mettersi di traverso non ha frenato, ma ha accelerato ed è riuscito a sorpassarlo, per correre poi a tutta velocità verso la caserma della polizia stradale di Novara Est, a circa due chilometri di distanza. La Polizia che era stata nel frattempo allertata dalla centrale operativa del gruppo di riferimento del portavalori, Battistolli di Vicenza, grazie ad un apposito sistema montato sui furgoni che invia un segnale gps quando i mezzi eseguono accelerate notevoli e improvvise.

I banditi hanno cercato anche di spaventare gli occupanti del furgone sparando dei colpi d’arma da fuoco in aria, ma le guardie giurate erano ormai distanti. Il tir di traverso, insieme a chiodi a tre punte sull’asfalto, hanno però bloccato entrambe le carreggiate - poiché anche in quella in direzione di Milano c’era un secondo mezzo della banda e sono stati lanciati dei chiodi sull’asfalto - e il traffico è ripreso solo dopo pranzo. Secondo i primi riscontri investigati, a mettere in atto l’agguato sarebbero stati almeno 8 banditi.

