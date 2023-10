Tir contro auto: un morto 

Stavano tornando dal carcere di Lanusei, dove insieme avevano passato una lunghissima giornata di lavoro ed erano attesi nella casa circondariale di Badu’e Carros. Ma il viaggio di ritorno di Peppino Fois, assistente capo coordinatore nel carcere nuorese, e della direttrice dell’istituto, Patrizia Incollu, si è interrotto improvvisamente al chilometro 18 della statale 389. La loro auto, una Volkswagen Passat si è scontrata frontalmente con il camion di un operiao di Fonni. L’agente, 52 anni originario di Illorai, è morto nonostante diversi tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118. La dirigente del carcere invece è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale San Francesco, dov’è ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Svolta tragica

Erano circa le 17 e 30, quando la Volkswagen condotta da Fois stava viaggiando in direzione di Nuoro. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, il mezzo pesante, un camion di movimento terra che procedeva in direzione opposta, condotto dal fonnese Bruno Loche, stava svoltando per immettersi nel piazzale del distributore di benzina all'altezza di Janna 'e Ferru. Forse doveva rifornire il mezzo pesante, oppure stava facendo rientro nel deposito della ditta per cui lavora, che si trova proprio dietro al distributore di carburanti. L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo, l’impatto violentissimo. Sull’asfalto nessun segno visibile di frenata. L’auto di Fois e della Incollu ha solo leggermente tentato di deviare la traiettoria, ma l’impatto è avvenuto quando la parte anteriore dei due mezzi, si trovava tra la carreggiata e la corsia di accelerazione interna del distributore. Ancora un metro e l’agente sarebbe riuscito ad evitare quell’impatto devastante.

I soccorsi

Un manovra disperata della Passat, non riuscita, con l’auto che si è infilata sotto il Tir. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale di Nuoro, insieme all’équipe del 118 e all'elisoccorso. Nell’impatto Fois è rimasto incastrato nell’abitacolo, e i sanitari hanno dovuto attendere che i vigili del fuoco lo liberassero dalle lamiere per praticargli le manovre di rianimazione, inutilmente. La Incollu, invece è stata soccorsa immediatamente. Sotto choch l’autista del camion. L’agente morto e la Incollu, spesso viaggiavano insieme, da una parte all’altra della Sardegna, macinavano chilometri tra Nuoro, Lanusei e Mamone per garantire la loro presenza e il miglior funzionamento degli istituti. Solo pochi minuti prima, la Incollu, dall’auto, aveva continuato a lavorare facendo varie telefonate e inviando messaggi. Insomma l’ennesima intensa giornata di lavoro. Il giorno prima dopo la sua presenza in carcere, aveva partecipato al vertice in Prefettura per fare la situazione su Badu’e Carros e le mafie.

Le reazioni

L’incidente ha generato sgomento in città e in tutto il territorio dove la Incollu è molto conosciuta, e tra i colleghi dell’agente, stimatissimo per le sue qualità professionali e umane. La segreteria nazionale della Fns Cisl in una nota fa sapere che si «stringe al dolore della famiglia del collega deceduto esprimendo vicinanza ai familiari della direttrice. Solidarietà a colleghe e colleghi della Sardegna che sono colpiti da questa tristissima notizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA