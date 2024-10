Tir carico di cozze marce: è allarme 

Il liquido puzzolente cola ormai da giorni. L’enorme chiazza è visibile nella strada e l’odore sgradevole si sente da lontano: ieri pomeriggio, complice anche il vento di scirocco, arrivava fino alla strada principale. Nell’area Pip di San Nicolò d’Arcidano è parcheggiata una vera una bomba ecologica.

Il tir pieno di cozze

In località “Genna Crabile” c’è un tir fermo, arrivato dal Portogallo, che trasporta 20 tonnellate di cozze in stato di decomposizione, come accertato dall’Asl 5. «Si tratta di un’enorme quantità di mitili di piccola dimensione da vivaio - ha spiegato il veterinario dell’Asl, Peppe Sedda, direttore del Servizio igiene allevamenti e produzioni zootecniche - Durante il viaggio i frigoriferi sono andati in malora, ecco perché il materiale ha fatto questa fine e va subito smaltito». Il problema è questo: l’autista del tir è in attesa che il suo datore di lavoro paghi lo smaltimento alla Sb green, azienda che si occupa della trasformazione e rigenerazione degli scarti di origine animale. E nell’attesa ha parcheggiato il tir a 200 metri dallo stabilimento.

L’ordinanza

Il sindaco Davide Fanari, registrato il pericolo per la salute pubblica, due giorni fa ha firmato un'ordinanza con la quale obbliga la ditta Thermotrans, con sede legale a Gurada, in Portogallo, a smaltire il materiale.

La storia

Il tir ha raggiunto l’area su invito della polizia stradale di Laconi, dopo essere stato fermato sei giorni fa sulla Statale 131 per un normale controllo. Anche in quel caso era stata allertata la Asl e i veterinari già da allora avevano indicato di provvedere alla distruzione del materiale trasportato. Che era già stato rifiutato dall’acquirente. A quel punto gli agenti hanno invitato l’autista a raggiungere l’area di smaltimento più vicina, appunto lo stabilimentto Sb green ad Arcidano

Il Comune

«I problemi sono due - spiega il sindaco, Davide Fanari - Il primo è legato alla salute pubblica, il secondo è di emergenza sociale. Da giorni l’autista del tir si trova all’interno del mezzo, senza cibo e acqua, in attesa che il suo datore di lavoro paghi lo smaltimento del materiale. Da ieri gli abbiamo offerto una sistemazione in una struttura. Se la ditta non interverrà saremo costretti noi ad occuparci della vicenda, spendendo soldi del bilancio comunale. Ma non possiamo essere lasciati soli». E poi una doverosa precisazione: «Non so se il mezzo si trova nel mio paese da domenica 13: io sono intervenuto appena siamo stati allertati. Verificherò per capire chi si doveva occupare di questa procedura. L'impianto di smaltimento è nel mio paese, è vero, ma non per questo possiamo rischiare di vivere situazioni simili».

