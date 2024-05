Tir carico di acido contro un’auto 

PIACENZA. Ancora un incidente stradale in provincia di Piacenza. A pochi giorni da quello che è costato la vita a un motociclista in Valtrebbia, ieri mattina un camionista di 52 anni è morto nello scontro con un’auto all’ingresso di un’area di servizio sull’autostrada A21 tra Piacenza e Cremona. Inoltre sette persone sono finite all’ospedale - nessuna in gravi condizioni - per una sospetta intossicazione: il camion trasportava fusti di acido peracetico, un composto chimico sterilizzante utilizzato in ambito ospedaliero.

La dinamica dello scontro tra il Tir e una Volkswagen Scirocco, avvenuto poco dopo le 7.30, ieri pomeriggio era ancora al vaglio della polizia stradale di Cremona. Per gli agenti intervenuti nell’area di servizio i rilievi sono stati complicati dalla grande quantità di acido che si è riversata sull’asfalto dopo lo scontro, richiedendo l’intervento di personale specializzato di Arpa e dei vigili del fuoco per la pulizia e il ripristino della sede stradale. A chiarire le cause dell’impatto, molto violento, potrebbero essere le immagini di videosorveglianza riprese dall’impianto dell'area di servizio Nure Sud di Piacenza. Il contatto tra il mezzo pesante, condotto da Fabrizio Colombi di Stradella, e l’auto con a bordo un uomo e due donne è accaduto lungo la corsia di ingresso dell’autogrill. Il camion, per cause da chiarire, ha travolto in pieno la vettura, ribaltandosi. Colombi è morto sul colpo: i vigili del fuoco di Piacenza, intervenuti con diverse squadre e anche con un nucleo Nbcr, hanno estratto il suo corpo dalle lamiere della cabina distrutta nell’impatto. I tre a bordo dell’auto sono usciti dall'abitacolo grazie a quattro loro amici che viaggiavano su un’altra vettura. Tutti hanno respirato le esalazioni dell’acido dopo la rottura dei fusti. Il 118 ha inviato sul posto anche l’eliambulanza, che è atterrata nel piazzale dell’area dei servizio, ma i sette intossicati sono stati trasportati con le ambulanze all’ospedale di Piacenza,. A quanto risulta le loro condizioni non destano preoccupazione. L’area di servizio è rimasta chiusa fino a notte per permettere alle squadre dei tecnici di rimuovere le carcasse dei veicoli e bonificare la zona.

