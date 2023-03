Tir a fuoco: incendio doloso 

Incendio di probabile natura dolosa, due notti fa, in via Umberto Nobile nel quartiere di Latte Dolce. A prendere fuoco, poco dopo le 21, un tir di circa dieci metri posteggiato sul piazzale davanti alle case. Alcune persone che si trovavano nelle vicinanze riferiscono di aver sentito un rumore simile a uno scoppio e di aver poi visto levarsi le fiamme dal convoglio. Che hanno subito avvolto in pieno la motrice del rimorchio distruggendo l’abitacolo del mezzo e i suoi interni. Molto intenso il calore, così come l’odore di bruciato, sprigionati dalle fiamme, entrambi avvertiti a lungo dai residenti della zona. L’intervento immediato di due squadre di vigili del fuoco ha per fortuna circoscritto il rogo alla sola parte anteriore dell’autoarticolato che avrebbe dovuto essere caricato di notte per trasportare frutta e merci deperibili. Sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale che hanno avviato le indagini per scoprire le cause dell’incendio. (e.fl.)

