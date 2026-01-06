Tipo 1, Sardegna caso mondiale 

Il diabete è una malattia cronica caratterizzata da livelli di glucosio (zucchero) nel sangue più alti del normale, perché l’organismo non produce insulina a sufficienza o non riesce a usarla correttamente. «Nel mondo ci sono attualmente 589 milioni di persone con il diabete, a queste si aggiungono le persone che sono a rischio, 251.7 milioni (IDF 2025), e non ancora diagnosticate», sottolinea Rosangela Maria Pilosu responsabile facente funzione della Diabetologia all’Ospedale San Giovanni di Dio dell’AOU di Cagliari: «In Sardegna, secondo gli ultimi dati ISTAT, 102.000 persone dichiarano di essere diabetiche (il 6,5 % della popolazione, in Italia il 6,6%); secondo i dati regionali ATS del 2017 erano circa 115 mila, attualmentee si stimano oltre 120 mila persone con il diabete».

«La Sardegna ha una caratteristica rispetto alle altre regioni italiane», specifica Pilosu, «l’alta incidenza del diabete mellito di tipo 1. Infatti, se per quanto riguarda il diabete mellito di tipo 2 i numeri sono vicini alla media nazionale, per il diabete mellito di tipo 1 esiste un “caso” Sardegna. La nostra Regione contende da decenni alla Finlandia il primato mondiale per numero di casi, in relazione al numero di abitanti, ma, secondo i dati più recenti, riferiti al periodo 2019-2022, ci sarebbe stato un sorpasso. L'incidenza del T1D in Sardegna è quasi raddoppiata negli ultimi 20 anni (valutata nella fascia di età compresa tra 0 e 14 anni) e attualmente, sembra essere la più alta al mondo. Complessivamente si stimano in Sardegna circa 12.000 pazienti con diabete mellito di tipo 1».

«Negli ambulatori del San Giovanni di Dio», spiega la specialista, «vengono seguite 5.626 persone con diabete; di queste 572 presentano diabete di tipo 1 (11.8 %) mentre 3.850 (79,7 %) diabete mellito di tipo 2. I nuovi accessi per il diabete mellito di tipo 1 sono stati 68 (dal 1/01/2023 al 19/01/25), di cui 40 nuove diagnosi. Nello stesso periodo ci sono stati 608 nuovi accessi per il diabete mellito di tipo 2, di cui 475 nuove diagnosi. L’età media della popolazione di tipo 1 è 46,8 anni, mentre per il tipo 2 di 70 anni. In linea con i dati nazionali, il sesso maschile è il più presente: per il diabete mellito di tipo 1 sono 50,2% i maschi e 49,8% le femmine, nel DM tipo 2 sono 54% maschi e 45,2% femmine. Il nostro impegno è la presa in carico adeguata ai bisogni, la continuità terapeutica, l’utilizzo degli strumenti innovativi a seconda delle necessità individuali».