Tipi diversi di cross a “L’Informatore 360” 

Il maltempo di questi giorni (a parte i risvolti drammatici) ben si sposa con le discipline invernali rappresentate nell’odierno appuntamento con “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale in onda ogni venerdì dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina. Ospiti in studio con il giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, Antonello Cocco, dirigente dell’Alasport che organizza il Cross di Alà dei Sardi e Daniela Gratziu, presidente dell’associazione Seguimi, che allestisce domenica il ciclocross a Quartu.