Tintarella sulla spiaggia sporca 

L’estate inizia con malumori e polemiche a Porto Pino. Nella spiaggia della località balneare di Sant’Anna Arresi sono ancora in corso i lavori per rimuovere i cumuli di posidonia. Il cantiere è stato aperto, chiuso e di nuovo riaperto per problemi di carattere burocratico.

Spiaggia sporca

«La spiaggia in queste condizioni non ce l’aspettavamo, l’impatto è stato bruttissimo – dice Costantino Rossi, turista arrivato da Pisa – è il terzo anno consecutivo che veniamo a trascorrere le vacanze con mia moglie. È vergognoso che abbiano anche aumentato il costo dei parcheggi senza che ci sia stata manutenzione». La situazione attualmente è migliorata grazie all’intervento degli operai, come fa notare Francesco Nurra, titolare del Bahia: «Anche la mareggiata dei giorni scorsi ha dato una piccola mano, ma la spiaggia è ancora in pessime condizioni, la gente è poca. A questo punto speriamo che la natura faccia qualche miracolo».

Ferie rovinate

«La spiaggia non è bellissima, non so se la costruzione del molo abbia inciso sulla presenza di alghe», commenta Donatella Brivio, appena arrivata dalla Brianza. A Porto Pino non sono lamentano solo i turisti. «Ci sono grossi problemi anche nel canale – dice il pescatore Luciano Marica - non ci sono posti per i pescatori e diportisti locali, visto che ci ormeggiano tutti e non esiste una gestione adeguata». Ci sono poi anche le passerelle divelte e la pineta in pessime condizioni. «Problematiche non nuove – dice Valerio Lecca consigliere di minoranza – ho presentato diverse mozioni ma non è stato fatto niente». L’assessore al turismo ricorda che per quanto riguarda la spiaggia «vista la straordinarietà dell’evento, posso dire che abbiamo fatto il possibile per renderla fruibile. Spero che riprendano presto anche i lavori nel ponte».

RIPRODUZIONE RISERVATA