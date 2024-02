Tintarella e tuffi, sembra estate 

Tintarella d’inverno e tuffi fuori stagione. Con la colonnina di mercurio che supera i 20 gradi, qualcuno in più rispetto al giorno precedente quando già giubbotti e sciarpe erano stati sostituiti da abbigliamenti più leggeri, i cagliaritani danno l’assalto al Poetto. Domenica 18 febbraio, mezzogiorno: il traffico delle auto incolonnate già dalla rotonda dell’Amsicora annuncia lo scenario. Alla Prima Fermata sdraio e lettini aperti, chioschi sold out per pranzo, teli sulla sabbia, mare che sembra una tavola. Anche il bagno in costume è un lusso non per pochi: neanche fosse Ferragosto. «Affronto l’inverno con energia e vitalità facendo il bagno, mi protegge dallo stress quotidiano e non solo», dice Gabriele Lai.

Sport e non solo

Il grande parcheggio sterrato accanto a Marina Piccola è pieno, impossibile trovare un “buco”. Sono migliaia i cagliaritani alla prima. Tra loro anche Gianluca Pulisci e Chiara Caredda: «Uno scenario incantevole», dicono mentre passeggiano sulla battigia. «Abbiamo vissuto cinque anni a Torino, la scelta di torna a Cagliari era legata anche a questo: avere un clima che ti consente di vivere il mare anche d’inverno». Il concetto lo ribadisce Daniele. «Ormai vivo da otto anni a Dublino, ma quando torno a Cagliari per un paio di giorni di vacanza, il Poetto è una meta imprescindibile. L’acqua è freddina, ma che bello!». «Ogni domenica, quando c’è il sole, noi siamo sempre presenti al Poetto», dicono Maria Sechi e Natascia Sollai. «Si comincia a fare le prove con l’abbronzatura, senza nessuno stress. Solo relax, sole, un panino, qualcosa da bere e una buona compagnia», aggiungono. Chi non si avventura in mare, trova posto su una sdraio in spiaggia o seduto ai tavolini dei chioschi. All’ora di pranzo «solo posti in piedi sulla sabbia», dice una cameriera. Tante persone che aspettano il turno per sedersi, inforchettare e godersi le prove generali di un Poetto che, mai come quest’anno, si annuncia straordinario. E dunque l’immagine di ieri è questa: in spiaggia giovani e meno giovani in ogni angolo disponibile, sul litorale tanti anche corrono a ne approfittano per un giro in bici.

Fa bene al cuore

La domenica di sole e mare vive anche con la “Cardiowalking”, l'iniziativa promossa per sensibilizzare tutti i cittadini, di ogni fascia d’età, sull’importanza dell’attività fisica, al fine di ridurre l’incidenza di patologie cardiovascolari e favorirne la prevenzione. Alla camminata di circa sei chilometri, da Marina Piccola all’Ospedale Marino e ritorno organizzata dal reparto di cardiologia del Brotzu diretto da Marco Corda, partecipano oltre settecento persone: bambini e anziani, giovani, adulti e giovanissimi. Tutti con la maglia rossa o bianca della manifestazione. «Lo svolgimento di attività fisica aerobica regolare, come una camminata di mezz'ora cinque giorni alla settimana riduce il rischio cardiovascolare», spiega il dottor Corda. L’obiettivo è contrastare l'ipertensione, il diabete, l'ipercolesterolemia, il sovrappeso e l'obesità e naturalmente per restituire tonicità al fisico. Ecco perchéall’iniziativa partecipano anche tante persone anziane. Il walking, grazie alla sua semplicità di esecuzione, può contribuire significativamente a ridurre la sedentarietà anche in persone un po' pigre. Una bella passeggiata effettuata con regolarità è in grado di ridurre il rischio di malattie cardiache e di ictus», dice ancora il dottor Corda.

