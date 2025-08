Tintarella e sapori di Sardegna 

Non solo mare. Il nord Sardegna che accoglie i turisti in questa estate di grande afflusso lancia un messaggio chiaro: provare a lasciare l’ombrellone, anche solo per un giorno, per scoprire i tesori che si celano a pochi chilometri dalla battigia.Borgate agricole e piccoli centri dell’entroterra che, alla vigilia di Ferragosto, si stanno preparando ad accogliere visitatori e residenti con sagre, feste e manifestazioni che uniscono cultura, tradizione ed eccellenze enogastronomiche.

Nell’agro di Alghero è Maristella, nel cuore del Parco di Porto Conte, a debuttare con la sua prima Sagra dell’Olio Evo, domenica 10 agosto. Ieri la presentazione con, tra gli altri, il sindaco Raimondo Cacciotto, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, Tonina Desogos presidente del Comitato di borgata, l’associazione EduAgroMaris e i rappresentanti della aziende produttrici. La produzione dell’olio extravergine si basa su circa 300 ettari di oliveti, che garantiscono un olio di eccellenza, già apprezzato tanto quanto i vini locali. «Una peculiarità della nostra borgata che vuole avviare un percorso virtuoso per diventare un evento fisso, così come lo è diventata la Sagra della Fragola per Sa Segada, - ha spiegato Cacciotto – una iniziativa che abbiamo condiviso da subito».La serata di San Lorenzo prenderà il via alle 18, con l’inaugurazione e l’apertura degli stand dei produttori. Degustazioni a cura del gruppo di volontari Pro Restauro, esposizioni di Campagna Amica di Coldiretti, grigliate e le immancabili zippulas preparate dalle maestre panificatrici di Olmedo, accompagnate da vini locali. E poi musica, intrattenimento e momenti di riflessione sulla cultura dell’olio.

Telti

Anche Telti, la collina sul mare della Gallura, è pronta a festeggiare la sua trentesima edizione della Sagra del Mirto, una delle più longeve dell’isola. Un appuntamento diventato negli anni uno degli eventi più attesi dell’estate, capace di richiamare oltre 25.000 visitatori.Dal 8 al 10 agosto, il cuore di Telti sarà animato da degustazioni di mirto, artigianato, arte, buon vino e spettacoli. La Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha predisposto un programma che unisce tradizione e novità: dal concerto dei Collage al tributo a Fabrizio De André, dalle degustazioni guidate di oltre ottanta vini autoctoni con l’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, alle sfilate dei gruppi folk e delle maschere tradizionali. Telti è da poco entrata nel circuito delle Città del Vino, e la sagra sarà occasione per festeggiare.

