Tintarella di luna e bagni di mezzanotte 

Oltre all’immondezza capita anche di trovare gli amanti del Poetto in versione notturna. Che in questi giorni di caldo insopportabile e senza fine forse è l’unica forma di salvezza per i preclusi dall’aria condizionata.

Così, scomparso totalmente il sole, ecco che la spiaggia poco per volta si ripopola. C’è la coppia di giovani innamorati che mano nella mano entra in acqua sotto la luce flebile della luna, e quella più avanti con gli anni che si gode l’aria relativamente fresca accomodata su due seggioline pieghevoli. E chi organizza veri e propri aperitivi di gruppo, con tanto di calici, torcia e asciugamani distesi sulla sabbia. Anche la pizza sulla battigia sembra andare di moda tra i frequentatori del Poetto in versione by night, nonostante si sia costretti a fare lo slalom tra i rifiuti che rendono tutto decisamente meno magico. Ma alla fine il mare è bello sempre e comunque, e se si chiude un occhio, o magari due, si riesce anche a non pensare all’inciviltà di chi dimentica del doppio privilegio: quello di avere la spiaggia a pochi minuti dal centro città e della fortuna che ci sia chi, ogni notte, si rimbocca le maniche per far trovare il Poetto pulito a quelli che poco dopo l’alba saranno lì, con ombrelloni e lettini, e probabilmente nuovi rifiuti da abbandonare.

RIPRODUZIONE RISERVATA