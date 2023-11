Tintarella d'autunno al Lido  

Mandata in archivio l’estate, i lettini e gli ombrelloni rimarranno comunque schierati lungo il litorale urbano di Alghero, pronti ad accogliere residenti e ospiti nelle giornate tiepide. La tintarella d’autunno ha contagiato quasi tutti i balneari del Lido. «La maggior parte di noi proseguirà a offrire servizi, perché ci crediamo e siamo convinti che valga la pena», dice Antonio Cipri dello stabilimento Mare Sport, struttura appena uscita da un radicale intervento di restyling proprio per meglio affrontare le sfide dei mesi freddi. In verità in pochi hanno smantellato i chioschi al 31 ottobre. Su nove impianti balneari, circa la metà è rimasta a disposizione dei fanatici della tintarella. «Lo dovremmo fare in massa, – aggiunge Cipri - per far vedere, soprattutto ai turisti, che si può vivere il mare anche fuori stagione». Da “Rafel” lo hanno capito subito. «Garantiamo le postazioni per l’elioterapia, senza necessità di bagnino», precisa Antonio Pinna, titolare del ristorante e stabilimento inaugurato due anni fa proprio con l’intenzione di operare 365 giorni all’anno: «Il sabato e la domenica si lavora molto bene con clienti che arrivano dall’hinterland».

La scommessa

I concessionari algheresi ci stanno provando a rivitalizzare il lungomare Lido anche durante i mesi di spalla. Chi per primo ha investito tempo e denaro per chiudere le verande sul mare con grandi vetrate ha fatto bingo e, l’anno seguente, i vicini hanno finito per copiare l’idea. Le attività che continuano a lavorare con i piedi sulla sabbia accontentano un vasto target di utenti. Ci sono i chioschi per panini e drink in riva al mare e i bistrot con musica e apericena per una clientela più giovane, ma anche i ristoranti con menù più sofisticati: tutti danno la possibilità di usufruire del lettino gratis, se il tempo lo permette. «Con un caffè o una bibita – conferma Antonio Pinna – offriamo anche la sdraio per un completo relax». I visitatori apprezzano e gli algheresi pure. «Tutta la zona che va dal Lido San Giovanni fino a Rafel è un tratto di litorale dove si può lavorare anche in autunno», conferma l’assessore al Turismo Alessandro Cocco, consapevole però che man mano che l’inverno avanza sia sempre più difficile tenere in piedi una impresa nata per erogare servizi balneari. Ma nel litorale che si può raggiungere facilmente a piedi dal centro storico, gli imprenditori ci stanno provando e per ora la scommessa sembra vinta.

