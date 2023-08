Tintarella con l’incubo della multa 

Andare a fare il bagno alle Bombarde sta costando caro a tanti automobilisti che al rientro dalla giornata al mare si ritrovano nel parabrezza il fatidico foglietto verde. Polizia locale e barracelli quotidianamente multano chi lascia l’auto negli sterrati, a ridosso della pineta e persino nelle fasce taglia-fuoco, evitando gli stalli a pagamento, quelli delimitati dalle strisce blu che, comunque, appaiono insufficienti.

Caos

Nel litorale più famoso di Alghero fioccano le sanzioni ma anche le lamentele di turisti e residenti. Un quarantina al giorno le violazioni amministrative notificate sui tergicristalli. «Multe alle macchine parcheggiate bene, posizionate in modo che non intralcino in alcun modo – raccontano gli operatori turistici della zona – tutto ciò sta danneggiando chi lavora in questa spiaggia già compromessa gravemente dalla scarsità di sabbia». Chi alle Bombarde ci si reca tutti i giorni per motivi di lavoro e non di svago, non può certo permettersi di pagare la sosta di un euro all’ora. Il rischio però è di ritrovarsi a sborsare anche 50 euro per la sosta vietata.

Il litorale è povero di posti auto, un problema ben noto anche all’Amministrazione comunale che già lo scorso anno aveva ipotizzato soluzioni alternative, con il reperimento di nuove aree o, addirittura, introducendo il numero chiuso.

L’automobilista, se non trova un posto libero nemmeno a pagamento, opta per il grande sterrato alla fine della spiaggia, verso Punta Negra. Uno spiazzo che, però, deve essere lasciato libero perché è strategico in caso di emergenza. Qui atterra l’elisoccorso e qui si radunano i mezzi dei vigili del fuoco.

Ipotesi navetta

Servirebbe un servizio navetta, oppure una convenzione con i privati per creare un nuovo posteggio. E pazienza se non sarà proprio a due passi dall’arenile. «La situazione quest’anno è più tranquilla, i controlli li stiamo facendo a giorni alterni e non c’è alcun accanimento, – spiega il comandante dei barracelli Riccardo Paddeu - c’è poi il problema della grande duna sabbiosa, dove tutti si parcheggiano ma il regolamento del Parco parla chiaro: lì davvero non si può sostare, con il rischio, tra l’altro di impantanarsi. Ho chiesto ai colleghi massima tolleranza e buon senso. Nelle stradine laterali, per esempio, non stiamo multando. Certo i posti auto sono insufficienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA