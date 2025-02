Tino Petilli, per sempre il più grande «Così celebriamo il tuo talento» 

Con oltre 80 spettacoli teatrali, 2.500 repliche, 10 film, 10 sceneggiati televisivi, 20 commedie radiofoniche, Tino Petilli, nato a Vicenza nel 1937 e morto a Cagliari nel 2024, è stato un grande protagonista della scena contemporanea e un autentico pilastro del teatro sardo. Per 30 anni annunciatore di Rai Sardegna, Petilli ha diretto una ventina di corsi di dizione ed è stato la voce magica e potente del Teatro Lirico di Cagliari.

Lo spettacolo

A circa 2 mesi dalla sua scomparsa, lunedì 17 febbraio, alle 17, sala M2, il Teatro Massimo di Cagliari assieme alla famiglia e ai tanti colleghi che lo hanno amato, ha scelto di tenere viva la sua memoria con una serata speciale a lui dedicata. Tra i numerosi interventi previsti - accompagnati da spezzoni video, contributi audio, interviste - si ripercorreranno gli anni del teatro, della radio, del cinema, senza tralasciare le ultime collaborazioni del suo fantastico percorso artistico.

L’amico fraterno

Come ha detto il regista e amico fraterno Enrico Pau: «Dedicare una serata a Tino Petilli vuole dire specchiarsi nella storia del teatro in Sardegna degli ultimi 60 anni, storia della quale è stato protagonista assoluto. La sua magnifica voce ha incantato generazioni di spettatori, il suo passaggio sulla terra ci lascia un’eredità profonda fatta di amore profondo per l’arte, per la recitazione, per la poesia, enorme è l’eredità di affetti che ha lasciato nei tanti amici che lo hanno accompagnato nei tanti passaggi della sua lunga vita di marito, di padre, di nonno, di attore, di annunciatore radiofonico, di uomo colto e curioso di tutto, una vita che ha bruciato con passione, con lo stupore di quell’eterno fanciullino che lo ha sempre abitato fino all’ultimo giorno della sua esistenza».

Il collega di una vita

«Con Tino siamo diventati amici negli anni ’70 durante le prove di "Bertoldo a corte”», ci raccontava, pochi mesi fa, Mario Faticoni. L’attore e regista, fondatore de Il Crogiuolo, il 17 non macherà. «Andavamo a mangiare in un bar di via della Pineta. Io gli confidavo le mie pene d’amore, lui mi ascoltava e mi dava consigli. Sulla scena ha sempre lasciato il segno di una individualità straordinaria. Corpo e voce. Un vero animale d palcoscenico. A me spetta testimoniare l’umanità di questo mattatore passato da Dante a D’Annunzio, da Krapp a Bukowski. Mai dimenticherò “Aspettando Godot” che abbiamo fatto insieme».

I biglietti

Una serata dedicata alla storia di un uomo che ha scelto la Sardegna come luogo dove vivere e morire e la cui vita si è sempre intrecciata profondamente con il palco. Ingresso libero sino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione: Biglietteria Teatro Massimo, telefono 3454894565. (red. spet.)

