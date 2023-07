Tino Mazzette, due paesi uniti nel lutto 

Due comunità in lutto, Ollolai e Villanova Monteleone, per la scomparsa di Tino Mazzette, 45 anni. L'uomo, rimasto vittima di un incidente martedì sera intorno alle 23 mentre percorreva in moto la strada provinciale 211 tra Tortona e Sale, in provincia di Alessandria, dove si era trasferito per lavoro, lascia due figli piccoli e amici, parenti e conoscenti nello sconforto. Restano ancora ignote le dinamiche dell'incidente, ma a quanto si apprende sarebbe stato fatale l'impatto con un'auto che ha sbalzato l'uomo a decina di metri dal suo mezzo. Inutili i soccorsi. La notizia, arrivata ieri mattina al sindaco di Ollolai Francesco Columbu e a quello di Villanova Monteleone, Vincenzo Ligios, ha sconvolto le due comunità, portando i primi cittadini a un supporto reciproco. «Tino era nato qui, gli volevo molto bene. Eravamo vicini di casa, siamo cresciuti insieme - dice Columbu -. Con il sindaco di Villanova ci siamo uniti nel dolore. Tutti insieme siamo vicini ai familiari e ai due bimbi. Era un grande lavoratore e amico: lo ricorderemo così». Ha parole di conforto anche Ligios: «Siamo dispiaciuti , da qualche anno non abitava più a Villanova, ma lo ricordiamo laborioso mentre svolgeva il ruolo di operaio agricolo. Qui vivono i suoi figli e familiari, che abbracciamo». Mazzette aveva trovato lavoro in Piemonte, fratello dei titolari del bar pizzeria Mazzette a Ollolai, ha sempre tenuto un forte legame con il suo paese. Domani forse i funerali. (g.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA