Tina, prima nigeriana alla guida del furgone contro il caporalato  

CASERTA. È la prima donna a guidare un furgone che sfida i caporali in una terra, la provincia di Caserta, dove il caporalato gestisce i traffici di tanti lavoratori, soprattutto braccianti agricoli. Tina Agbonyinma, 34enne nigeriana, è stata assunta due mesi fa da Montella Bio, azienda attiva nella produzione e nella vendita di fragole e altri prodotti. La ditta è a Frignano, in un'area nota per il lavoro nero e vicina a Villa Literno, dove, dopo l'omicidio di Jerry Essan Masslo del 1989, iniziarono le lotte dei braccianti stranieri per i diritti. «Non ho mai voluto buttare la vita per strada, volevo vivere con dignità», dice Tina, madre single di due figli: «Ho sempre lavorato onestamente, e spero che tanti connazionali seguano il mio esempio».

