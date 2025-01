Timothée Chalamet si trasforma in Bob Dylan 

Ancora sotto la soglia dei trent’anni, Timothée Chalamet può già vantare una carriera degna delle migliori star di Hollywood. Dopo il botto di notorietà per il successo di “Call me by your name”, l’attore newyorkese ha imboccato un’ascesa sempre più irrefrenabile, arrivando a collaborare in breve tempo con invidiati cineasti del calibro di Woody Allen, Wes Anderson e - ovviamente - Denis Villeneuve per l’epico adattamento di “Dune”. Ad aver scommesso su di lui è stato anche James Mangold, che lasciata alle spalle l’impresa titanica dell’ultimo Indiana Jones ha pensato di affidarsi al giovane divo per cambiare rotta e tornare al racconto biografico. In “A Complete Unknown” - tratto dal libro “Dylan Goes Electric!” Di Elijah Wald - il regista osserva da un’insolita prospettiva il profilo misconosciuto di Bob Dylan; lasciando intravedere, oltre alla fama di un personaggio rivoluzionario, la dimensione conflittuale del genio, che dietro lo sprezzo per la mediocrità cela l’esigenza profonda di riconciliarsi col mondo.

La storia

Nel 1961, per omaggiare il chitarrista Woody Guthrie ridotto in gravi condizioni di salute, un giovane Robert Zimmerman - in arte Bob Dylan - gli fa visita in ospedale dedicandogli una sua canzone. Ad ascoltarlo c’è anche Pete Seeger, che per la rodata esperienza nel panorama folk nota subito le straordinarie doti del ragazzo. Da quell’incontro, il mentore spianerà la strada all’aspirante cantautore introducendolo nei locali e nei circuiti più esclusivi, dove conoscerà Joan Baez e molte alte stelle della galassia sonora. In una fase segnata dalla crisi dei missili a Cuba e dalle lotte per i diritti razziali, la musica di Dylan andrà a scandire il tenore di un’epoca, dove ai grandi stravolgimenti sociali s’intrecciano le nuove frontiere della ricerca artistica. Ma una sensibilità tanto spiccata dovrà convivere con situazioni di non facile gestione, sacrificando in nome di un sogno i legami di coppia e i rapporti di fiducia. Con tutta l’attenzione rivolta verso il protagonista, Mangold segue senza esitazioni il ricco viavai d’ispirate composizioni, esperienze live e travolgimenti amorosi. Ritagliandosi un ruolo preponderante, le canzoni scandiscono con precisi riferimenti testuali lo svolgersi degli eventi, sia sotto l’aspetto storico che su quello personale.

Il ritratto

Nel definirne i tratti caratteriali ed emotivi, l’accento cade sul lato più megalomane, narcisista ed antisociale del musicista; al cui opposto si avvertono il senso d’inadeguatezza scaturito dalla fama e la frustrazione di chi vede nel pubblico soltanto un’invidia mascherata da falso interesse. Questo focus così specifico manca tuttavia d’inquadrare il tono fragile del soggetto, sfuggendo a quei particolari che, anche solo visivamente, avrebbero potuto svelare meglio le sue insicurezze e vulnerabilità. Mettendosi in gioco al massimo, Chalamet sfoggia una somiglianza impressionante col vero Dylan; nell’eloquio come nelle abilità canore, ma anche nel riprodurre le sue caratteristiche posturali e microespressive. In definitiva, “A Complete Unknown” può considerarsi un biopic con le carte in regola; per la cura risposta nei dettagli e lo splendido lavoro del cast. Ma forse l’icona musicale avrebbe potuto trovare ulteriore apertura, scoprendosi un po’ più su quanto allo spettatore è concesso solo d’interpretare liberamente.