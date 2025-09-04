VaiOnline
Timori di un attentato alla processione: arrestati sette turchi 

VITERBO. Si è svolta in una modalità insolita, con le luci della città accese, ma alla fine la tradizionale processione della Macchina di Santa Rosa, a Viterbo, nonostante l'allarme scattato, si è tenuta in tutta sicurezza. Poco prima della festa, che attira ogni anno migliaia di persone, sono stati arrestati due cittadini turchi, trovati in possesso di armi automatiche pronte all'uso. Alloggiavano in un B&B a pochi metri del santuario di Santa Rosa. Ora sono nel carcere di Viterbo. L'accusa è di traffico di armi: la pista di un possibile attentato era al vaglio ma allo stato non ha riscontri. In serata, nell’ambito della stessa operazione, sono stati arrestati cinque loro connazionali che alloggiavano in un b&b,

Alla celebrazione a Viterbo era presente anche il vicepremier Antonio Tajani: «Congratulazioni alle forze dell'ordine per gli arresti a poche ore dall'inizio dell'evento. Bene il sindaco e il prefetto che hanno garantito, in sicurezza ed evitando il panico, il trasporto della macchina della Santa protettrice della città». Plausi alle forze dell'ordine anche dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

I sette fermati potrebbero essere collegati a un boss turco, ricercato nel suo Paese, e arrestato il 26 agosto a Viterbo perché sospettato di essere al vertice di una banda dedita al riciclaggio e ad altri reati. Le armi trovate nel b&b sono una pistola semiautomatica e una mitraglietta d'assalto fabbricata nell'est Europa: gli agenti le avrebbero trovate cariche, vicino a una finestra aperta: la polizia pensa che volessero sparare sulla folla assiepata per la festa o sulla macchina dedicata alla Santa. Ma le successive indagini, anche sui cellulari degli arrestati, porterebbero più a un traffico di armi.

