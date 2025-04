Timide prove di dialogo tra Iran e Usa ma Netanyahu è scettico 

Washington. Qualcosa inizia a muoversi, pur tra una montagna di incognite, sul dossier nucleare iraniano. Donald Trump ha fatto la prima mossa annunciando a sorpresa l’avvio di «negoziati diretti ad alto livello» con Teheran a partire da sabato. Il regime degli ayatollah ha confermato che ci saranno contatti in Oman, ma solo indiretti, auspicando allo stesso tempo che la partita si chiuda positivamente, arrivando alla fine delle sanzioni. Alla finestra restano Mosca e Pechino, che con la Repubblica islamica hanno rapporti stretti anche in chiave anti-americana, e Israele, che mantiene sul tavolo «l’opzione militare» contro il nemico giurato della regione.

La questione Iran è stata rilanciata da Trump alla Casa Bianca durante un incontro con Benyamyn Netanyahu. Il messaggio, lanciato anche per rassicurare l’alleato israeliano, è che Washington è disposto a trattare con Teheran purché rinunci al programma militare atomico, ma se la diplomazia fallisse gli americani potrebbero passare ad azioni di forza. Strategia condivisa da Netanyahu, che vuole una soluzione sul modello Libia: l’accordo del 2003 tra Muammar Gheddafi e l’Occidente che portò all’addio delle infrastrutture nucleari di Tripoli. Altrimenti, è l’avvertimento del premier israeliano, «l’opzione militare è sul tavolo». La risposta a Trump è arrivata dal ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi: «Questi negoziati saranno condotti indirettamente, non accetteremo altre forme», perché «la negoziazione che gli Usa propongono con pressioni e minacce, è di fatto un’imposizione». Sabato la mediazione sarà condotta dall’Oman. Per gli Usa, che confermano i colloqui diretti, dovrebbe esserci l’inviato Steve Witkoff.

