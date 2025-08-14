Time in jazz, si danza alla festa di Ferragosto 

Per Ferragosto Time in Jazz si trasferisce nella campagna appena fuori Berchidda. Nell'area intorno alla chiesa di Santa Caterina alle 10 la sezione del festival dedicata ai più piccoli. Ad arricchire la narrazione gli interventi musicali di Paolo Fresu alla tromba e al flicorno, di Sonia Peana al violino, di Pierpaolo Vacca all'organetto e della cantante Catia Gori. Alle 11.30, la musica si prende la scena con un set in solo di Christian Mascetta, chitarrista che fonde tecnica innovativa e sensibilità musicale. Alle 17, ultimo ospite della sezione Time to Read, il giornalista e scrittore cagliaritano Nicola Muscas presenta il suo libro "Un amore di contrabbando. Gigi Riva, una vita in rovesciata" (Mondadori 2025. A dialogare con Nicola Muscas sarà un altro grande campione del calcio, Gianfranco Zola.

Dalla campagna al centro di Berchidda: alle 19.30, in piazza Funtana Inzas, concerto della Banda Musicale "Bernardo De Muro", nata nel 1913 su iniziativa del parroco don Pietro Casu e "palestra" per giovani talenti come lo stesso Paolo Fresu.

Alle 21.30 sul palco il duo danese Svaneborg Kardyb, nato sei anni fa dall'incontro tra Nikolaj Svaneborg (tastiere) e Jonas Kardyb (batteria). Poi in piazza del Popolo parte l'immancabile festa di Ferragosto. A guidare le danze, saranno Les Amazones d'Afrique, un gruppo che unisce voci internazionali femminili in una potente fusione di talenti e generazioni. Nato nel 2014 dall'iniziativa di tre star maliane - Mamani Keita, Oumou Sangaré e Mariam Doumbia – il collettivo rende omaggio alle guerriere africane e al gruppo femminile degli anni '60 Les Amazones de Guinée. Sul palco di Berchidda riflettori puntati e microfoni aperti alle voci di Assitan "Mamani" Keita, Ahouéfa “Fafa” Ruffino e Alvie Bitemo, accompagnate dalle tastiere di Manuel Chavanet e dalla batteria di Xavier Pernet.

L'atto finale delle nove giornate di agosto di Time in Jazz, va in scena, nella Peschiera di San Teodoro: protagonista l'ideatore e direttore artistico del festival, Paolo Fresu, in questa occasione alla guida del Devil Quartet. Con lui alla tromba e al flicorno il chitarrista cagliaritano Bebo Ferra, il contrabbassista Paolino Dalla Porta e il batterista Stefano Bagnoli.

