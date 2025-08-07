“Time in Jazz” parte da Puntaldia e Porto Rotondo 

“Time in Jazz” oggi ai nastri di partenza: fino a sabato 16 il festival ideato e diretto da Paolo Fresu vive la sua trentottesima edizione con un programma particolarmente ricco e sfaccettato; l'epicentro è, naturalmente, la sua storica culla, Berchidda, il paese natale del trombettista, ma come sempre sono tanti i centri e le località del nord Sardegna in cui la manifestazione si snoderà in un itinerario che è insieme artistico e territoriale: Alà dei Sardi, Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Oschiri, Ozieri, Porto Rotondo, Posada, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Tempio Pausania, Viddalba.

Il manifesto

“What a Wonderful World” è il titolo che caratterizza questa edizione, omaggio all'iconica canzone resa celebre da Louis Armstrong nel 1968: un inno alla bellezza e alla speranza, oggi più che mai necessario in questi tempi difficili. «Anche a noi piace pensare che il mondo sia luminoso e bello da vivere», commenta Paolo Fresu. «Crediamo che la musica e l'arte abbiano la forza di trasformarlo, di dipingerlo a colori. È per questo che abbiamo scelto What a Wonderful World come filo conduttore, in continuità ideale con le edizioni precedenti dedicate a “Rainbow”, “Futura” e “A Love Supreme”».

Gli artisti

Protagonista, come sempre, la musica. Nelle cinque serate in programma a Berchidda, da lunedì a Ferragosto, si avvicenderà sul palco centrale del festival, in piazza del Popolo, un nutrito cast di artisti di caratura internazionale: Stefano Bollani con il Danish Trio, Enrico Rava con i Fearless Five, Danilo Rea in piano solo, il trio Mare Nostrum di Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren, Ze in the Clouds. A Les Amazones d'Afrique il compito di suggellare le serate berchiddesi nella tradizionale festa di Ferragosto a ingresso gratuito. Tanti i nomi di spicco anche nelle varie tappe fuori Berchidda: tra gli altri, Ivan Segreto, Stefania Tallini e Franco Piana, Bebo Ferra e Salvatore Maiore, Christian Mascetta, DayKoda, il Duo Bottasso, Eleonora Strino in trio, Ettore Fioravanti col quartetto Opus Magnum, i Freak Motel, Pietro Lussu e Felice Montervino con il loro reading musicale “Un anno sull'Altipiano”. A Paola Turci spetta invece il compito di tenere l'immancabile concerto in omaggio a Fabrizio De André a L'Agnata, in quella che è stata la residenza del cantautore genovese: un appuntamento, come ogni anno, già sold out.

Su il sipario

Anche quest'anno, come nelle ultime due edizioni, Time in Jazz inaugura il suo programma sul prato del Golf Club Puntaldia. Ad aprire ufficialmente il festival, oggi alle 18, sarà Nick The Nightfly con il suo raffinato progetto “My Favorite Things”. In serata si resta sulla costa nordorientale, a Porto Rotondo, dove il Mario Ceroli accoglie sul suo palco, alle 21.30, Simona Molinari, per un concerto tra le sue canzoni e grandi classici.

RIPRODUZIONE RISERVATA