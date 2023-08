Time in Jazz, il ritmo si fa sempre più caldo 

Giornata come sempre fitta di appuntamenti, musicali e non solo, anche quella di oggi a Time in Jazz, il festival diretto da Paolo Fresu, che fino a mercoledì vive la sua trentaseiesima edizione, snodandosi tra Berchidda e le altre località del nord Sardegna che fanno parte del suo circuito.

Il confronto e l'incontro tra diverse generazioni di musicisti, tema evocato dal titolo scelto per questa edizione, “Futura”, calza bene ai due concerti in programma: si comincia alle 11 a Mores, nei pressi della chiesa di San Giovanni, con un nome storico del jazz nazionale, il sassofonista barese Roberto Ottaviano (classe 1957), recentemente insignito del prestigioso Top Jazz come musicista italiano del 2022, in duo con Rob Luft, il giovane e pluripremiato chitarrista inglese che per il suo virtuosismo è stato paragonato a grandi nomi della sei corde come John McLaughlin, Al Di Meola e Paco De Lucia. Nel pomeriggio, alle 18, il festival fa scalo al borgo di Banari per il concerto di Gianni Cazzola, un autentico decano del jazz nazionale con i suoi sessantacinque anni di carriera musicale. Si concentra come sempre a Berchidda il programma della serata, introdotta alle 19.30 dalla consueta parata per le strade della Rusty Brass. Altro appuntamento abituale quello con il FestivalBar, la minirassegna ospitata a turno da uno dei bar del paese: alle 20 al Bar Centrale ecco Gabriele Pollina. Doppio set in programma sul palco di piazza del Popolo. Il primo, alle 21.30, vede il gradito ritorno a Berchidda dei Farafina. Riflettori puntati, nella seconda parte della serata, sui Savana Funk.

