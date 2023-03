Time in Jazz, il 15 agosto a Berchidda arrivano in concerto i Colle der Fomento 

Time in Jazz ufficializza la presenza dei Colle der Fomento a Berchidda il 15 agosto, e con l’annuncio dei primi protagonisti parte il conto alla rovescia per la trentaseiesima edizione del festival di musica jazz ideato e diretto da Paolo Fresu.

La famosa band della scena hip hop nazionale salirà sul palco di piazza del Popolo la sera di Ferragosto nella formazione Danno (al secolo Simone Eleuteri), Masito (Massimiliano Piluzzi) e Dj Baro (Alessandro Tamburrini), e lo farà insieme ad altri artisti, che verranno annunciati più avanti, per dare vita a un progetto ad hoc per la manifestazione che andrà in scena dall'8 al 16 agosto tra Berchidda e altre località del nord Sardegna. Un progetto in tema con l'edizione di quest’anno che si riconosce nel titolo “Futura”, preso in prestito dall’omonimo brano di Lucio Dalla che nel 2023, proprio in questi giorni, ed esattamente il 4 marzo, avrebbe compiuto 80 anni. Un titolo perfetto per abbracciare idealmente diverse generazioni, come spiega Fresu. “Futura” «è visione e coraggio. Quello del poter affrontare un presente complesso che mai avremmo immaginato di dover vivere e che va condiviso nel crossover generazionale e con quell'apertura che è del jazz in quanto musica meticcia e attuale», dice il trombettista berchiddese e padrone di casa. Col resto del cast musicale verrà svelato a breve anche il calendario degli eventi collaterali.

