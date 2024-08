Time in Jazz a Viddalba, Berchidda e Posada 

Terza giornata per l’edizione numero trentasette di Time in Jazz. Oggi si prende quota alle 11 dall’aeroporto Olbia - Costa Smeralda sulle note della street band Rusty Brass.

I palchi

Sempre alle 11, ma a Viddalba, è di scena nei pressi della chiesetta di San Leonardo il quintetto Transition guidato dal batterista cagliaritano Gianrico Manca con il vibrafonista Jordan Corda, il chitarrista Antonio Floris, il pianista Vittorio Esposito e il contrabbassista Matteo Marongiu. Nel pomeriggio, alle 18, appuntamento davanti alla torre costiera di San Giovanni, in territorio di Posada, con il flautista Nicola Stilo, che quest'anno saluta mezzo secolo di una carriera artistica iniziata nel 1974 con il gruppo di Musica folklorica di Dodi Moscati, e via via costellata di esperienze soprattutto in ambito jazzistico, tra progetti da leader o co-leader e collaborazioni importanti, come quella con Chet Baker. Stilo si presenta per la prima volta al festival Time in Jazz con il contrabbassista Nicola Muresu e il batterista Massimo Russino.

A Berchidda, nel frattempo, a Sa colte ‘e s' Oltiju alle 18 un appuntamento in cui si incrociano Time to Read e Time to Children: Franco Lorenzoni condurrà “Educare controvento per contrastare ogni esclusione e discriminazione” con Annalisa Spadolini. Alle 19, Emma Galeotti - uno dei volti italiani più conosciuti su TikTok e Instagram - guiderà un incontro speciale dedicato agli adolescenti, alle loro famiglie e all’educazione sentimentale. A conclusione, un intervento di Patrizia Desole, presidentessa del Centro antiviolenza Prospettiva Donna. Alle 19 e sempre a Berchidda, musica nella proposta giornaliera del FestivalBar, ospite stavolta del Museo del Vino: protagonista Menion, ovvero Stefano Ferrari. Alle 21.30, nello scenario di Li Conchi ad Arzachena, il sassofonista Francesco Bearzatti presenta il repertorio del suo nuovo album, "Post Atomic Zep", dove rende un omaggio ai Led Zeppelin, con Danilo Gallo, al basso e all'elettronica, e Stefano Tamborrino alla batteria. A Berchidda, alle 22, in piazza del Popolo, la proiezione di "Berchidda Live. Viaggio nell'archivio Time in Jazz", il film documentario sul festival scritto e diretto a sei mani dai registi Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara e Alessandro Rossi. Al termine dj set Renton a base di techno, house e minimal.

