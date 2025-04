Time in Jazz, 13 agosto: Anders Trentemøller a Berchidda 

Niente di meglio del maestro del dream pop Anders Trentemøller per un’edizione intitolata “What a wonderful world”. L’artista danese (di Vordingborg), musicista con un passato da dj tra i più influenti della scena elettronica dei primi anni 2000, sarà a Berchidda il 13 agosto per la terza serata della XXXVIII edizione di Time in jazz.

Considerato uno dei nomi più rappresentativi del movimento scandinavo, Trentemøller salirà sul palco di piazza del Popolo, al sintetizzatore e con la sua band formata da Emma Acs alla voce e ai synths, Brian Batz alla chitarra, Jens Hein al basso e Silas Tinglef alla batteria e alla chitarra. Dopo l’annuncio di Stefano Bollani per la data dell’11 agosto, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, in programma quest’anno dall’8 al 16 agosto, ufficializza la presenza di un altro big della scena musicale. Noto per essere stato uno dei primi a proporre alla massa lo stile minimal ed essersi così affermato nel 2005, il tastierista, chitarrista, bassista e batterista danese, classe 1972, ha cambiato nel tempo le sue sonorità spostandole verso l’elettronica con influenze rock.

Creatore di melodie memorabili e paesaggi sonori oscuri e atmosferici, Trentemøller vanta una carriera ricca di produzioni e registrazioni, con sette album in studio, da “The Last Resort”, del 2006, a “Dreamweaver”, pubblicato a settembre dalla sua etichetta In My Room, varie compilation e decine di singoli e remix di testi di (tra gli altri) Depeche Mode, Tricky, Pet Shop Boys, A Place To Bury Strangers, Soft Moon, Unkle e Franz Ferdinand, che caratterizzano un percorso artistico nel quale ogni uscita rappresenta il capitolo successivo di una serie in costante evoluzione.

“Dreamweaver” prosegue su questa strada, combinando elementi di shoegaze, dark wave, motorik, noise rock e sonorità introspettive di dream pop elettronico, per una produzione che dagli albori, con la nascita della sua prima band live, nel 2007, gli ha guadagnato consenso e seguito, tanto che nei tour mondiali, in oltre 500 concerti, Trentemøller ha sempre registrato il tutto esaurito.

RIPRODUZIONE RISERVATA