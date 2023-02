Tim, sul tavolo del board l’offerta di Kkr 

È cominciato il conto alla rovescia verso il cda di Tim, in programma venerdì. Sul tavolo del board presieduto da Salvatore Rossi, e nel quale non siedono più rappresentanti del primo azionista Vivendi, ci sarà l'offerta di Kkr, da valutare per avviare, nel caso, la due diligence. Il fondo americano, già socio al 37,5% in Fibercop (la wholesale company di Tim) valorizza Netco, la società dove confluiranno le attività di rete (primaria e secondaria) del gruppo guidato da Pietro Labriola, circa 20 miliardi di euro mentre una proposta migliorativa è attesa da Cdp e Macquaire.

Su questo secondo fronte ci sono tuttavia ancora passi da fare e non è stato ancora convocato il cda della Cassa Depositi e Prestiti. Non si prevede alcuna riunione nel weekend. Da braccio economico del Mef, Cdp sta lavorando in contatto con tutti i soggetti interessati a partire dal governo all'interno del quale tuttavia non è ancora emersa una posizione comune. Che il dossier Tim sia «molto complesso» lo ha ammesso la stessa premier Giorgia Meloni poco più di una decina di giorni fa dopo che Kkr con la sua offerta all'inizio di febbraio ha sparigliato le carte sul futuro della rete di tlc. Meloni ha comunque assicurato che sulla vicenda il Governo è molto attento.

