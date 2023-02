Tilloca a Cagliari, Zerbini a Sestu  Casti a San Sperate 

A Sestu stasera, in via Parrocchia 88, va in scena alle 17 l’evento “D’amore e di emozioni”, a cura dell’associazione Mai più sole contro il tumore e di Fidapa Bpw, la federazione delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari. Al centro dell’incontro la testimonianza dei partecipanti alla terapia di gruppo per l’elaborazione del lutto e la presentazione del libro “D’amore” di Beatrice Zerbini con gli interventi della presidente di Fidapa Cagliari Albachiara Bergamini, della sindaca di Sestu Maria Paola Secci, della presidente dell’Ordine degli psicologi della Sardegna Angela Quaquero e di Monica Tascedda, presidente della Fidapa della sezione di Sestu.

Dopo le date di Alghero e Sassari, il fumettista Joachim Tilloca approda a Cagliari oggi per l’ultima tappa del tour di presentazione del suo nuovo fumetto “Lime” (Oblomov Edizioni) nell’ambito del festival di:segni organizzato dalla Fondazione Alghero Fumetto. L'incontro è in collaborazione con la Libreria Ubik di via Sonnino 186, che ospiterà l’evento, moderato da Gianpiero Meloni, a partire dalle 18.30.

Ubik

Casa Ofelia

Biblioteca Spiga

Prosegue il tour di presentazioni di “Nino e la balena” (Mileu) di Giacomo Casti. L’autore sarà questa sera a San Sperate, ospite della Biblioteca comunale Anselmo Spiga, alle 18, con Paolo Caboni.

Koinè

Stasera, alle 18.30, alla Libreria Koinè in via Roma 137 a Sassari, Stefania Carta presenta “S’Alfabetu de sos Hobbit. Ediz. italiana e sarda”, Alfa Editrice. Dialoga con l'autrice Giancarlo Doro. Le illustrazioni ispirate alla Terra di Mezzo, unite alle descrizioni di luoghi, personaggi e oggetti, accompagnano il lettore nell’apprendimento della lingua sarda, in modo semplice e immediato. (gr. pi.)

