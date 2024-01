“Tilipirche”, la prima regionale a Noragugume 

Noragugume ospiterà la prima regionale “Tilipirche”, l'ultimo cortometraggio di Francesco Piras. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia 2023 come evento speciale di chiusura della Settimana della Critica, il film del regista cagliaritano sarà proiettato per la prima volta in Sardegna domani. Noragugume è il luogo in cui il film è stato girato nel 2022, durante la terribile invasione di cavallette che ha messo in ginocchio allevatori e agricoltori del centro Sardegna. La decisione della prima a Noragugume è quindi motivata dalla valenza che il film riveste per la comunità. Il corto, già pluripremiato nei principali festival italiani, sarà inoltre presentato a febbraio in Francia al Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, rappresentando l'unico film italiano in competizione nel più importante festival internazionale del cortometraggio e il più grande in Francia dopo Cannes.

Il film racconta la storia di Zagu, un allevatore che durante una terribile invasione di cavallette che divora ogni cosa, deve affrontare il passaggio di testimone, da padre a figlio, per la gestione dell’ovile. Giuseppe Ungari e Antonio Chessa interpretano rispettivamente i ruoli principali di Zagu e del figlio Antonio, tuttavia il film vanta la partecipazione di numerosi abitanti di Noragugume. Le proiezioni si terranno nell’aula consiliare a partire dalle 17. L’ingresso sarà libero.

