“Tilipirche”, film evento alla Mostra di Venezia 

“Tilipirche”, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Francesco Piras, parteciperà, fuori concorso, alla Settimana della Critica dell’ottantesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Evento speciale d’apertura “Incontro di notte” di Liliana Cavani e “Tilipirche” di Francesco Piras evento speciale di chiusura.

La storia

In un paesino nel cuore della Sardegna, durante una terribile invasione di cavallette che divora ogni cosa, un allevatore deve affrontare il passaggio di testimone, da padre a figlio, per la gestione dell’ovile. Il film è stato girato a Noragugume. Il protagonista è Giuseppe Ungari.

Il regista

Nato a Cagliari nel 1978, Francesco Piras è regista, direttore della fotografia e fotografo. Lavora da anni nel mondo della pubblicità per marchi come BMW, Rolls Royce, Bugatti. Dirige la fotografia di numerosi cortometraggi, documentari e film tra cui “Bentu” di Salvatore Mereu, in concorso alle Giornate degli Autori 2022. Nel 2018 dirige il cortometraggio “Il Nostro Concerto” che riceve riconoscimenti nazionali e internazionali, primo tra i quali la nomination ai David di Donatello nel 2019. Nel 2021 scrive e dirige il cortometraggio “Mammarranca”, in selezione ufficiale dei Nastri D'Argento 2023 e vincitore del premio Rai Cinema Channel. “Tilipirche”, il suo lavoro più recente, avrà la sua anteprima a Venezia.

