Tiliccas e panadas conquistano Milano  

Un premio è sempre fonte di tanta soddisfazione, se poi si ottiene a livello nazionale ha ancora più valore. Oros de domo, la prima impresa agroalimentare domestica femminile di Cuglieri vince la menzione speciale tra le pasticcerie artigianali a Italy food awards tenutosi a Milano, patrocinato dal ministero dell’Agricoltura e dalla Crai Italia.

La giuria ha appezzato i dolci tradizionali sardi, tiliccas, pabassini, amaretti e ovviamente le celebri panadas, prodotte dalla giovane titolare Francesca Motzo. «Proviamo una gioia immensa nel ricevere questo riconoscimento, i sacrifici e la determinazione ci hanno portato a questo risultato. Con mio marito Giuseppe Oro ci siamo messi in gioco e questa volta lo abbiamo fatto in un concorso nazionale, è stata una esperienza fantastica», precisa Francesca Motzo.

È il secondo premio vinto in poco più di un anno di vita per il laboratorio domestico, l’estate scorsa il primo posto tra i dolci artigianali nel Sardinian food awards. La giovane mamma produce e promuove i prodotti alimentari del territorio e in particolare le panadas. La passione nasce tutta in famiglia: «Da mia mamma e mia zia ho imparato l’arte della produzione tradizionale. Con loro abbiamo fatto tante sagre agroalimentari proponendo le famose panadas di Cuglieri, ma anche i dolci sardi».

