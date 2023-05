Tiktoker, youtuber, imprenditore  Andrea Secchi e la vita che vola 

«Ho cominciato con un brand, poi TikTok, poi Youtube. TikTok è il modo migliore per spostare il traffico. Nei social hai periodi di picco, l’algoritmo “decide” che i tuoi video piacciono in quel mese e allora devi essere bravo a spostare la gente verso di te. Dipende da quello che pubblichi e come lo pubblichi. Ma soprattutto molta quantità. Devi essere sempre lì, non mollare di un centimetro».

Si è preso la vita, ha deciso cosa farne e ora viaggia a trecento all’ora. Ma col volante ben saldo fra le mani, senza sboronate, soprattutto senza perdere di vista gli obiettivi: profitto, fama, espansione, benessere. «Perché il benessere me lo porta il successo». La vita dentro Youtube, dove produce una serie sulla sua vita. Le giornate su TikTok, Instagram da sezionare e ridisegnare, il ritmo incalzante dell’esistenza che diventa il suo ritmo. E se hai vent’anni, quel ritmo lo decidi tu, perché fondi (anche) un marchio di abbigliamento che ha il sapore della tua età, viaggi in giro per il mondo e perfino la Nba – il più grande esempio di marketing del mondo – ti mette sotto contratto. Dalla cameretta alla fama, parole che diventano reddito, la sua crew che se lo coccola e ne studia umori e amori. Si presentano in quattro: un socio che fa il grafico e pensa a tutto, un videomaker che riprende tutto, un altro che riprende il videomaker e il grafico. Si chiama condivisione. Nel mentre, una laurea a Barcellona fra un mese.

Andrea Secchi, lei sa cosa è un giornale?

«Mio nonno è un grande fan dell’Unione e di Videolina, non mi sembra vero essere qui».

Come sta andando la sua vita?

Vita dentro lo smartphone.

«Una scelta che devi fare. Io condivido tutto ma ho dei limiti nel privato».

Bet on myself.

«È la mia serie, scommetti su te stesso, mi piace avere sempre il focus su di me, il corpo soprattutto. Devi avere cura di tutto nella vita».

Youtuber o imprenditore?

«La stessa cosa, la tua faccia diventa un’azienda e tu guadagni perché fai visualizzazioni. Anche comprare un paio di scarpe e farlo vedere è un investimento, perché mostri alla gente che lo puoi fare. Mentalità molto americana, il tuo stile piace e tu cresci. Un “ce l’ho fatta” in chiave positiva».

In una recente assemblea d’istituto, nella sua vecchia scuola, ha raccontato la sua vita. Che soddisfazione è stata?

«Straordinaria. Sono nato a Selargius, l’altro giorno ero a Phoenix ospite della Nba per i playoff, con Nba ho un contratto da influencer. E mi sto laureando a Barcellona (in inglese) in Business, management and marketing. E non mi fermo».

Il suo brand, “Drease”, ha uno slogan: “Be the artist of yur life””.

«Sì, un po’ come la mia vita fino a oggi. E ho un tatuaggio, qui sulla gamba destra: “sii il pennello e non la tela”.

Andrea Secchi a trent’anni.

«Non so se sarò in Sardegna. E tutto sarà molto, molto più grande».

