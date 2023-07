Tik Tok nell’e-commerce  

La piattaforma video TikTok, agli inizi di agosto, lancerà un’attività di e-commerce negli Stati Uniti per vendere prodotti made in China. A dichiararlo è il Wall Street Jounal. Simile al programma “Venduto da Amazon” lanciato dal gigante americano del commercio online, TikTok immagazzinerà e spedirà articoli, inclusi vestiti, elettronica e gadget per conto di produttori e commercianti in Cina. Si occuperà anche di marketing, transazioni, logistica e servizi post-vendita.