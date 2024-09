Tifosi violenti, Genoa-Juventus a porte chiuse 

Come preannunciato e temuto, la partita di questo pomeriggio tra Genoa e Juventus al Ferraris si giocherà a porte chiuse. La decisione del prefetto del capoluogo ligure, presa dopo le e determinazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, è arrivata ieri sera e si basa su quanto accaduto prima e dopo il derby della Lanterna di Coppa Italia giocata mercoledì notte, quando nelle strade attorno allo stadio gli ultras delle due squadre hanno dato vita a scontri accesi (filmati dalle telecamere di sorveglianza, dagli agenti della Digos e dall’elicottero dell’ottavo reparto volo della polizia di Firenze che ha sorvolato i dintorni dell’impianto) con un bilancio di 38 feriti tra cui 15 poliziotti e 11 carabinieri. Dodici tifosi sono finiti al pronto soccorso. Almeno otto le persone arrestate.

La chiusura del Ferraris per un turno va a discapito sia del Genoa sia della Sampdoria, dunque i rossoblù non avranno la forza del tifo oggi alle 18 contro la squadra di Thiago Motta e i blucerchiati dovranno giocare con gli spalti vuoti il 4 ottobre contro la Juve Stabia. «È un peccato per tutti, in un momento così», aveva detto il tecnico juventino, ex genoano, prima che la decisione fosse ufficiale, «anche perché stiamo parlando dello sport più bello del mondo: le persone devono andare allo stadio per approfittare di un bel momento e vedere lo spettacolo». Ma c’è dell’altro, perché i tafferugli hanno spinto a vietare a entrambe le tifoserie coinvolte le trasferte nelle prossime tre partite fuori casa. I supporter rossoblù salteranno la sfida con l’Atalanta del 5 ottobre, quella del 27 ottobre a Roma con la Lazio e quella del 4 novembre a Parma; per i sampdoriani stop invece ai viaggi a Modena in programma domani, a Cesena il 19 ottobre e a Cittadella il 29 ottobre.

A pagarne le conseguenze saranno soprattutto gli abbonati dei due club: circa 28mila quelli del Genoa, oltre 19mila quelli della Sampdoria. Tra l’altro 3.600 supporter blucerchiati avevano già comprato il biglietto per la trasferta di Modena, tanto che la società li rimborserà (come vuol fare anche il Genoa a chi ha comprato il biglietto per la Juve). Anche tre tifosi del Palermo sono stati arrestati giovedì sera all’ingresso dello stadio Maradona dove si giocava il match di Coppa Italia col Napoli: avevano artifici pirotecnici vietati. Per loro un Daspo di 4 anni.

