Tifosi, l’amara sorpresa del caro-biglietti 

Dopo il caro vacanze e il caro benzina, gli italiani fanno i conti anche con il caro biglietti. La Serie A è infatti ripartita con numeri record allo stadio, dovendo però fare anche i conti con prezzi alle stelle per poter assistere dal vivo alle partite del massimo campionato. L'esempio di Cagliari, con 120 euro nei distinti centrali e 150 per la tribuna blu, fa da apripista, proprio grazie alla forte crescita degli abbonati negli ultimi anni in Serie A. Basti pensare al record di oltre 27mila abbonamenti staccati dal Genoa o la corsa per quelli di Inter, Milan e Roma, che ogni anno partono con oltre 40mila abbonati. Non a caso, nelle ultime stagioni c'è stato anche un incremento dei numeri per il campionato italiano allo stadio, nonostante i prezzi: la media nel 2022/23 è stata di 29.519 spettatori a partita, la più alta dal 1999/2000. E la Serie A è ripartita con numeri pure maggiore, visto che nella prima giornata la media è stata di 30.824 spettatori a gara. L'incremento dei prezzi comunque non passa inosservato, a partire dai social dove le polemiche non mancano.

E uno degli ultimi temi emersi riguarda i biglietti per i settori ospiti, quello spicchio di stadio riservato ai tifosi della squadra in trasferta. Nei giorni scorsi infatti la Juventus ha deciso di fissare un tetto per il prezzo del settore ospiti allo Stadium: 45 euro massimo, qualunque sia l'avversaria. L'invito a fare altrettanto è stato esteso alle altre società, con l'obiettivo anche di trovare un accordo tramite la Lega Serie A.

