Tifosi in massa per la sfida decisiva 

A Quartucciu il calcio torna a essere al centro della comunità dopo quasi 20 anni di assenza. In occasione dell’ultima partita in trasferta contro il Belvedere Villasalto – primatista del Girone A di Terza Categoria – il Quartucciu Calcio (secondo a 3 punti di distanza) per l’occasione ha organizzato una corriera aperta a tutti: tifosi, familiari dei giocatori e cittadini che vogliono accompagnare la squadra in una partita che vale tantissimo.

L’iniziativa è nata per permettere ai sostenitori di seguire il gruppo in trasferta e provare ad annullare il fattore campo. Un rapporto cresciuto partita dopo partita, che ha portato entusiasmo attorno alla realtà nata solo un anno fa.

La mobilitazione

«La società ha organizzato tutto per permetterci di avere il sostegno di familiari e amici», spiega il capitano della squadra Andrea Meloni. «Sarà inoltre un modo per circondarci di uno spirito positivo che ci servirà per sabato. Non ci aspettavamo di arrivare a questo punto».

Tra chi sarà presente a Villasalto c’è anche Michela Massidda, tifosa che ha seguito da vicino il percorso della squadra anche con pioggia e freddo. «È un entusiasmo giustificato – racconta – perché è già stato raggiunto un traguardo importante, i playoff, considerando che si tratta della prima stagione. L’idea del pullman è la dimostrazione che la società crede al raggiungimento di un obiettivo ancora più ambizioso, c’è bisogno dell’appoggio di noi tifosi. A ottobre non ci saremmo mai aspettati una stagione così».

La società

Per il presidente Simone Piras il viaggio rappresenta anche un’occasione di aggregazione. «Abbiamo organizzato la corriera nella speranza che vengano più persone possibile al seguito: stare vicino alla squadra e vivere insieme la gara. È un’organizzazione pensata anche per mantenere un contatto forte col territorio».

Dalla prossima stagione potrebbe nascere anche il settore giovanile, mentre resta l’obiettivo di riportare la squadra nell’impianto di via delle Serre, oggi inagibile per i lavori. «Questi ragazzi si sono portati a casa risultati che sono motivo di orgoglio per tutta la cittadinanza», sottolinea Simone Santabarbara, consigliere incaricato per i rapporti con le associazioni sportive che sarà nel pullman con la squadra. «Ma il risultato più bello è aver riportato entusiasmo e appartenenza attorno al calcio, qualcosa che a Quartucciu mancava da tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA