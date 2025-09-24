Tifosi disabili allo stadio con Amicobus 

A partire dalla sfida casalinga Cagliari–Inter, in programma sabato, i tifosi rossoblù con disabilità avranno a disposizione un nuovo servizio di mobilità sostenibile e inclusiva. Grazie alla collaborazione tra Cagliari Calcio e Ctm, il servizio Amicobus sarà esteso anche alle gare all’Unipol Domus, per un accesso allo stadio sicuro e senza barriere.

Per accedere al servizio è necessario un accreditamento annuale nella piattaforma “Sus” della Regione (sus.regione.sardegna.it – procedimento “Agevolazioni tariffarie trasporto pubblico locale a favore degli invalidi e reduci di guerra e Servizio AmicoBus”).

La registrazione, cui si potrà accedere con lo Spid, può essere effettuata anche con il supporto di Anmic e Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Il servizio è disponibile solo su prenotazione, da effettuarsi entro il giorno precedente la gara: per le partite del sabato entro venerdì alle 13, in caso di partita di domenica o lunedì entro sabato alle 10. Per prenotare telefonare allo 800259745 (numero verde) o cliccare su www.ctmcagliari.it/prenotazione-servizio . I tifosi trasportati con Amicobus saranno accompagnati fino all’ingresso dedicato nel settore Distinti almeno a un’ora prima del fischio d’inizio. Il ritorno è previsto 45 minuti dopo la fine della partita, previo via libera delle forze di polizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA