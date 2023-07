Tieni la porta aperta, Coniglio caro: vogliamo entrare tutti 

Perché Alice ora? Perché un’opera pubblicata nel 1865 è ancora così attraente?

“Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie” è opera intramontabile di Lewis Carroll, pseudonimo del Rev. Dodgson, scrittore, matematico, fotografo, poeta e molto altro. Tradotta in 170 lingue compresi dialetti vari e i esperanto, e una versione in geroglifici, è stata scritta per Alice, figlia dell’amico Henry Liddell, vicecancelliere dell’Università di Oxford e decano, bambina di 10 anni adorata dall’autore, con la dedica: “Come regalo di Natale ad una cara bambina in memoria di un giorno d’estate”. Opera mai passata di moda e oggetto di innumerevoli trasposizioni cinematografiche. La prima è un cortometraggio muto del 1903, il cartone della Disney ne ha fatto un cult, il film di Tim Burton è l’Alice per eccellenza e le citazioni nei film si sprecano da “Alice nelle città” di Wenders e “Alice non abita più qui” di Scorsese e le due gemelle in Shining di Kubrick, solo per citarne alcune.

Universale

Adattamenti teatrali, canzoni dedicate e infinite opere d’arte ispirate dal testo non si contano. Mi viene in mente Yayoi Kusama, artista di 94 anni famosa per i pois e le zucche, che nel lontano 1959 appena arrivata a New York dal Giappone, al Central Park realizzò una performance alquanto provocatoria dedicata ad Alice.

Ma perché ancora Alice, come si chiede anche Simona Vinci grande conoscitrice di fiabe. Perché? Perché è così popolare? E non solo nella letteratura dell’infanzia e non solo per le bambine come noi che abbiamo avuto sul comodino Alice, Piccole donne e poi Dalla parte delle bambine. No, non solo. Per la moda è un’icona, presente in ogni mood board di ogni ufficio stile che si rispetti, nel mondo gay è attrazione pura, per scrittori, attori, registi, sceneggiatori e artisti fonte inesauribile.

Alice è universale. Alice è tutte noi. Curiosa, coraggiosa, irrispettosa, sognante, avventurosa, interessata, annoiata, irriverente, volenterosa, inopportuna, pensierosa, inadeguata, delicata, premurosa, scombinata, matta (“Come sai che io sia matta? – domandò Alice. “Tu sei matta”, disse il Gatto, “altrimenti non saresti venuta qui”), meravigliata, sempre. Alice è come siamo, è come vorremmo essere. Alice annoiata da un libro senza immagini e senza dialoghi, ora la definiremmo dislessica, improvvisamente si imbatte in un coniglio che le spalanca la porta di Narnia dove ogni cosa può succedere, ogni cosa è verosimile anche nella sua assurdità come solo può succedere nei sogni o nella realtà quando sembra un sogno.

Prima che i bambini vengano rovinati dalle maestre che li costringono a rimanere entro i margini, come direbbe Maria Lai, può succedere di tutto “in un meriggio d’oro”. Incontri un Coniglio Bianco che corre a perdifiato guardando un orologio dove non c’è l’ora ma il giorno, cadi in un buco pensando di essere arrivata addirittura in Australia o in Nuova Zelanda. Mangi un fungo che ti fa diventare grande, enorme o piccola piccola. Parli con un Topo, nuoti in una mare di lacrime, rivedi il Coniglio Bianco che ti confonde per la sua cameriera, poi un gatto detto Ghignagatto, un Dodo, un Lori. E poi l’Aquilotto, la Lucertola Guglielmo, due Porcellini d’India, un Bruco turchino che fuma il narghilè. Per non parlare della Duchessa bruttissima che culla un neonato orrendo che poi diventa un porcellino o della Lepre di Marzo, un Cappellaio matto, una Regina di cuori che gioca a croquet con fenicotteri come bastoni e che ordina di tagliare teste a destra e a manca, un esercito di carte tiranneggiato e un Re succube. E Alice si trasforma, indaga, cammina, interloquisce, interroga e interviene. E tutti raccontano, cantano, recitano filastrocche, fanno le prediche. “È l’amore, è l’amore che fa girare il mondo” dice la Duchessa che vuole trovare ad ogni costo una morale e Alice bisbiglia: “…se ognuno badasse a sé, il mondo andrebbe meglio.”

La morale

Tradurre Alice è difficilissimo e la traduzione diventa opera in sé. Filastrocche, giochi di parole, figure retoriche, nonsense, citazioni, proverbi, riferimenti alla cultura britannica ne fanno una vera e propria personale interpretazione. La scelta di questa edizione è caduta su Silvio Spaventa Filippi, grande personaggio, giornalista, letterato, scrittore e traduttore che, solo più grande di Carroll di una cinquantina d’anni, realizza una versione “ottocentesca” godibilissima. Del resto modernizzarla sarebbe stato come tradurre La Divina Commedia in italiano attuale, non funziona.

Per concludere vorrei citare la morale che ne ho tratto, è la Duchessa che parla: “Sii ciò che vuoi parere” … “Non credere mai d’essere diversa da quella che appari agli altri di esser o d’esser stata, o che tu possa essere, e l’essere non è altro che l’essere di quell’essere che è l’essere dell’essere, e non diversamente”. E la bellissima versione di Lella Costa nello spettacolo “Alice, una meraviglia di paese” :

…le dici magra, si sente grassa, / son tutte bionde, lei è corvina, / vanno le brune, diventa albina. / Troppo educata! piaccion volgari! / Troppo scosciata per le comari! / Sei troppo colta e preparata, / intelligente e qualificata, / il maschio è fragile, non lo umiliare, / se sei più brava non lo ostentare! / Sei solo bella ma non sai far niente, / guarda che oggi l’uomo è esigente, / l’aspetto fisico più non gli basta, / cita Alberoni e butta la pasta. / Troppi labbroni, non vanno più! / Troppo quel seno, buttalo giù! / Sbianca la pelle, che sia di luna / Se non ti abbronzi, non sei nessuna! / L’estate prossima, con il cotone / tornan di moda i fianchi a pallone, / ma per l’inverno, la moda detta, / ci voglion forme da scolaretta. / Piedi piccini, occhi cangianti, / seni minuscoli, anzi, giganti! / Alice assaggia, pilucca, tracanna, / prima è due metri poi è una spanna / Alice pensa, poi si arrabatta, / niente da fare, è sempre inadatta / Alice morde, rosicchia, divora, / ma non si arrende, ci prova ancora. Alice piange, trangugia, digiuna, / è tutte noi,è se stessa, è nessuna.

Buona ri-lettura.

