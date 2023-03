«Tieni duro, non darla vinta» 

«Credo che la Regione e il Governo», ha detto il sindaco di Nuragus Giovanni Daga, «debbano intervenire per dare certezze al Comune di Villanova Tulo e mettere nelle condizioni il sindaco di ritirare le dimissioni entro i 20 giorni previsti dalla legge. La situazione dei piccoli Comuni è disastrosa: quando si riesce ad assumere personale i dipendenti vanno via appena trovano un posto dove sono pagati meglio. C’è bisogno di normative mirate».

Una lettera al Governatore Christian Solinas e la proposta di convocare una riunione della Comunità montana nel Municipio di Villanovatulo. Così i sindaci dei piccoli paesi del Sarcidano e della Barbagia di Seulo hanno manifestato la loro solidarietà ad Alberto Loddo, il primo cittadino che lunedì pomeriggio si è dimesso. Una vera e propria resa: «Con un solo dipendente in Municipio non si può andare avanti», ha detto Loddo. E i colleghi gli danno ragione, ma lo invitano a non mollare.

La lettera

«Un altro sindaco lasciato solo»: così si legge nella lettera che il sindaco di Escolca Eugenio Lai ha scritto a Solinas all’indomani delle dimissioni di Alberto Loddo. «Le istituzioni non devono abbandonare i piccoli Comuni», ha detto Samuele Gaviano, sindaco di Serri e delegato dell’associazione nazionale dei piccoli Comuni italiani, «sono i primi a risentire della mancanza dei servizi. Sono necessarie misure straordinarie e ad hoc che colmino le lacune».

Oltre ai problemi di organico nei Municipi, in territori disagiati le piccole comunità si trovano con servizi sanitari carenti, trasporti inesistenti, scuola pubblica ridimensionata e i servizi essenziali mancanti. «Questo», ha aggiunto Eugenio Lai, «porta alla perdurante emorragia di cittadini verso altri territori, i sindaci sono esasperati e costretti a gettare la spugna».

«Credo che la Regione e il Governo», ha detto il sindaco di Nuragus Giovanni Daga, «debbano intervenire per dare certezze al Comune di Villanova Tulo e mettere nelle condizioni il sindaco di ritirare le dimissioni entro i 20 giorni previsti dalla legge. La situazione dei piccoli Comuni è disastrosa: quando si riesce ad assumere personale i dipendenti vanno via appena trovano un posto dove sono pagati meglio. C’è bisogno di normative mirate».

Barbagia

Se i Comuni di Seulo, Seui e Sadali hanno superato, negli anni la stessa crisi di personale denunciata a Villanova Tulo, attualmente la situazione più preoccupante è quella di Esterzili . «Siamo stabilmente sotto organico con due funzionari amministrativi e un operaio, manca un ufficio tecnico da quattro anni», dice il sindaco Renato Melis che ha dovuto assumere la responsabilità dell’area tecnica, amministrativa e del personale: «Ringrazio i nostri funzionari per lo spirito di sacrificio e di collaborazione che dimostrano quotidianamente. Il Comune di Esterzili, ha bandito cinque concorsi per funzionari amministrativi, ma nessuno dei candidati selezionati ha assunto l'incarico, ci siamo perciò visti costretti a vendere ad altri Enti le graduatorie, e rifarci almeno delle spese sostenute (circa 10mila euro a concorso). Il nostro responsabile finanziario è in congedo e diventa un problema anche fare il bilancio».

Solidale con Loddo è Enrico Murgia, sindaco di Seulo : «Si tratta di intervenire con misure legislative straordinarie che superino i vizi di un sistema basato da soli criteri finanziari che non possono funzionare per la vita amministrativa dei nostri piccoli Comuni. A Villanova Tulo, commissariato per un anno, non si è risolto il problema del personale. Così si rischia l’implosione dei piccoli Comuni».

Interviene anche Marcello Cannas, sindaco di Seui : «Invitiamo Alberto Loddo a tenere duro e non mollare. Le comunità dell'interno sono abbandonate, la politica regionale vuole condannarle alla scomparsa. Il nostro municipio non ha problemi di organico ma da due anni non abbiamo medico di famiglia; cerchiamo di salvare il liceo scientifico ma la Regione tace crediamo nello sviluppo legato al parco di Montarbo, non abbiamo cenni da Cagliari».

Barbara Laconi, sindaca di Sadali aveva inviato in missione speciale di mutuo soccorso, al municipio di Villanova Tulo i suoi funzionari: «Cercheremo di non lasciare solo il collega Alberto Loddo, e di convincerlo a ripensarci, lavorando insieme».

In Barbagia da più di vent'anni si assiste al depotenziamento violento dei servizi: la medicina del territorio di fatto smantellata, si procede con soluzioni finalizzate a puntellare un sistema ormai precario e affatto strutturato.

Gli uffici postali nel territorio hanno un unico operatore agli sportelli, a garantire il minimo con le operazioni essenziali, mentre per le attività più complesse quali, per esempio le successioni, gli uffici rimandano alle filiali di altri territori. Il sindaco di Seulo da due anni chiede a Poste Italiane di installare uno sportello Atm per i prelievo di contanti senza ottenere alcuna risposta concreta. A fine mese la filiale del Banco di Sardegna di Esterzili chiude gli uffici, sarà installato soltanto un bancomat abilitato per i prelievi e pagamenti.

Resta la natura in questa Barbagia ancora selvaggia e incantevole, insieme alla tenacia, forte e incrollabile, di tutti quelli che quotidianamente scelgono di restare malgrado tutto.

