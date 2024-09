Tiene per 50 anni una tela in casa: era un Picasso ma non lo sapeva 

POMPEI. Trovato da un rigattiere, ignaro del tesoro che aveva tra le mani, in una villa di Capri, e poi appeso per mezzo secolo nel salotto di casa, a Pompei. Per il “Buste de Femme Dora Maar”, ora custodito in un caveau di Milano, sembra arrivato il verdetto definitivo: è di Picasso, stabilisce un’accurata perizia.

La famiglia del rigattiere esulta, ma spiega: «Non lo vendiamo. Quel quadro è un pezzo della famiglia Lo Rosso e non si vende. Stiamo cercando solo una valutazione, ma non lo vendiamo, perché questa era la volontà di mio padre che non c'è più», afferma Andrea Lo Rosso, «soddisfatto» del fatto che il quadro attribuito al pittore spagnolo adesso abbia ricevuto l'attestazione di autenticità della firma.

RIPRODUZIONE RISERVATA