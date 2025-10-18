Tie-break amaro per il Cus Cagliari al debutto in A3 

Ci ha creduto sino al tie break, il Cus Cagliari, ma lo ha iniziato con due attacchi out e un muro su Biasotto che hanno indirizzato il risultato finale. Gli universitari perdono la prima partita della serie A3 con Acqui Terme 3-2 (27-25, 21-25, 23-25, 25-18, 8-15) e resta un rammarico, forse poteva fare di più davanti alla corazzata piemontese. Tanto carattere, episodi sfortunati, e la tardiva reazione nel terzo set (da -5 a 23-24). La squadra di Simeon aveva iniziato bene vincendo il primo set rimontando da 24-25 con Biasotto, ace di Truocchio e muro di Menicali. Acqui Terme non sta a guardare, vince il secondo set senza rischiare, allunga nel terzo ma il Cus sfiora la rimonta, lo ferma un muro out di pochi centimetri. Riprende vigore dominando il quarto, chiuso da un attacco dalla seconda linea di Luisetto. Il tie break inizia male, agli errori si aggiunge il muro di Acqui Terme, con Argenta, prende tutto.

Serie B1 femminile

Nella seconda giornata vince Capo d’Orso Palau e perde la Pan Alfieri, che per motivi opposti invertono la rotta rispetto a sabato scorso. Palau ha battuto Chieri 3-1 (25-21, 21-25, 25-10, 25-23). Match a fasi alterne per la squadra di Guidarini che la risolve al quarto set. Sul 23-23, Martinato colpisce e sul primo match point Casa rimanda dall’altra parte, le piemontesi restano a guardare, la palla tocca terra e Palau festeggia.

A Vigevano l’Alfieri ha perso con la Florens 3-0 (25-22, 25-21, 25-17). Di fronte a una neopromossa strutturata per il salto di categoria, la squadra di Loi ha risentito dell’assenza delle centrali titolari. Ha ceduto nella parte finale del primo set, gli errori hanno frenato la rimonta nel secondo (da -6 a -2). Per le prossime partite è atteso l’esordio di Stefania Padula, centrale con esperienza in A2.

Serie B maschile

Vince ancora la Vega Dolianova, alla prima trasferta ha battuto La Fenice Roma 3-0 (16-25, 18-25, 21-25). Davanti a una formazione Under 19, la Vega ha giocato con autorevolezza e senza cali di concentrazione. Primi due set quasi in fotocopia, con i break della squadra di Locci in dirittura d’arrivo, nel terzo la fuga inizia dal primo punto, i romani hanno uno scatto d’orgoglio, si avvicinano ma non basta.

RIPRODUZIONE RISERVATA