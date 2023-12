Tidore: «Taglio delle liste d’attesa e più screening oncologici» 

«In cima alle nostre priorità c’è l’abbattimento delle liste d’attesa e il miglioramento del tasso di adesione agli screening oncologici». Lo ha detto il direttore generale della Marcello Tidore ieri a tutti i direttori della Asl illustrando il programma per il triennio 2024-2026 nella sala Thun del Microcitemico.

«Vogliamo semplificare l’accesso dei cittadini alle prestazioni con l’erogazione dei servizi in un’unica struttura, la Cittadella della Salute», ha detto il manager. «In cima alle nostre priorità c’è l’abbattimento delle liste d’attesa e il miglioramento del tasso di adesione agli screening oncologici. Vogliamo inoltre potenziare i Consultori familiari per il sostegno alle donne alla maternità. Prevista anche la riqualificazione dell’unico Centro di riabilitazione pubblica (Centro Ausonia), la riattivazione della Medicina dello sport, del Centro Donna e della Radiologia all'ospedale Binaghi. Prevista l’attivazione del Centro prelievi pediatrici all’ospedale Microcitemico e la possibilità di effettuare screening neonatali per la diagnosi precoce dell'atrofia muscolare spinale. A breve», ha aggiunto, «riqualificheremo il pronto soccorso del Santissima Trinità, del reparto di Osservazione breve e della diagnostica per immagini e potenzieremo la Diabetologia del Binaghi».

