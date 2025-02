Tiddia, mezzo secolo da arcivescovo: «I miei quattro Papi» 

Nozze d’oro con Santa Romana Chiesa per monsignor Piergiuliano Tiddia, alle soglie dei suoi 96 anni: mezzo secolo di anello, mitria e pastorale vissuti fra quattro Papi (tutti accolti a Bonaria) e sette vescovi di Cagliari. Mostra, quasi arrossendo, gli auguri personali e autografi di Papa Francesco, con lettera e pergamena ricordo. Dalla finestra del suo salotto-studio, una suggestiva veduta della basilica di San Saturnino e, sullo sfondo, la cupola di Bonaria: tutta la storia della Chiesa di Sardegna.«Ricordo ancora quel 2 febbraio del 1975. Fu il cardinal Baggio, nella cattedrale di Castello, a presiedere la mia consacrazione episcopale con l’allora arcivescovo Giuseppe Bonfiglioli e Paolo Carta, vescovo di Sassari ma cagliaritano doc».

Una “carriera” partita da Cagliari: rettore del Seminario diocesano, poi vicario generale e vescovo ausiliare.

«Sono stati gli anni della mia maturazione verso la pienezza del sacerdozio, contrassegnati dal servizio ministeriale, dall’insegnamento e dalla cura delle vocazioni. Poi nel 1986 arrivai a Oristano come arcivescovo, con la parentesi di amministratore apostolico delle diocesi di Lanusei e Ales. Fui anche chiamato a Roma come responsabile della Commissione giuridica della Cei».

Quattro i papi da lei incontrati, a cominciare da Paolo VI nel 1970.

«Mi ricordo quando venne in Seminario. Lo accompagnai personalmente, col suo segretario, nella camera allestita per lui, per riposarsi un po’ e prendere un caffè. Poi scendemmo in cappella, colma all’inverosimile, per incontrare sacerdoti e seminaristi».

Il Papa era reduce dalla visita a Sant’Elia passata alla storia per la presunta sassaiola degli anarchici. Più volte lei ha detto che Paolo VI non si accorse di nulla…

«E lo confermo. Da un’auto della polizia nel cortile del seminario, in contatto radio con le altre vetture di scorta, seppi dei disordini. Cos’era capitato? Non sapevano dirmi di più... Ero allarmato. Ma quando il Papa arrivò, lo vidi sereno, nessuna parola su quei fatti. Dal suo segretario, monsignor Macchi, capii che non si erano accorti di niente. Bisogna chiarirlo, la sassaiola non era contro il Papa».

Dello storico viaggio di Giovanni Paolo II, nel 1985, e della sua permanenza a Cagliari lei fu il vero regista.

«Cenammo insieme in Episcopio, mettendo a punto la scaletta degli impegni, soprattutto la visita ai pazienti dell’Oncologico, col fuori programma del Papa che scese dall’auto e volle entrare in ospedale. Della visita di Benedetto XVI ricordo l’incontro al Seminario regionale e il pranzo con i chierici e il rettore. Poi replicato anche con Papa Francesco».

Il suo legame con Cagliari si è rafforzato anche nel segno della squadra rossoblù. Cugino di Mario Tiddia, si fece promotore di un’indimenticata udienza col Papa, che Gigi Riva ricordava con particolare emozione.

«Approfittammo di una trasferta a Roma e, al sabato, ottenni l’udienza privata al Palazzo Apostolico. Riva ebbe un colloquio, lungo e amabile, con Giovanni Paolo II. La foto ebbe grande risalto sull’Osservatore Romano e Riva la conservava fra le più care».

Lei ha rivelato anche un aneddoto su Davide Astori.

«Pochi sanno che fra di noi c’era una consuetudine e una bella frequentazione, tanto che Davide mi fece dono di un anello, semplice e modesto, che ancora conservo gelosamente, come segno di una filiale gratitudine e di un’amicizia, purtroppo troppo breve».

Lei nasce a Sarroch, dove si consolida un legame con Sant’Efisio e la sosta nel pellegrinaggio verso Pula.

«Per tanti anni, finché ci è stato possibile, era mio nonno che metteva a disposizione la nostra casa per accogliere “carradori” e scorta del Santo. L’abbiamo sempre sentito come un privilegio accordato alla nostra famiglia, un grandissimo onore. Io stesso, tante volte ho presieduto il solenne Pontificale della vigilia».

In questo mezzo secolo, lei ha incontrato tutti i vescovi che si sono succeduti in piazza Palazzo.

«Il cardinal Baggio rimase a Cagliari solo tre anni, perché destinato a Roma. Bonfiglioli, nonostante i limiti di salute, voleva fare il vescovo a tempo pieno. Fu lui a iniziare la Visita pastorale in diocesi. all’inizio ebbe problemi di salute, tanto che dovetti sostituirlo alla cerimonia di ingresso perché ricoverato d’urgenza».

Monsignor Alberti?

«Lo conoscevo prima ancora che fosse sacerdote. La sua venuta a Cagliari coincise con la mia nomina a Oristano. Invece Mani, Miglio e Baturi li ho incontrati quando ero già emerito, vivendo a Cagliari. Finché le forze me l’hanno consentito, ho fatto il vescovo “supplente” per le Cresime o qualche ricorrenza».

Lei conserva un rimpianto: il Concilio Plenario Sardo, una sua creatura. C’è spazio per recuperare quel lavoro?

«Sono convinto che si tratti di un’occasione sciupata dalla Chiesa di Sardegna. Gli Atti di quel Concilio rappresentano un deposito ancor oggi poco noto, e in gran parte disatteso. Riprenderli in mano, oltre che meritorio, sarebbe doveroso e quanto mai opportuno».

