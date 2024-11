Ticket, uffici e servizi: manca il personale, le Asl a rischio paralisi 

Il cambio del medico di base, l’ufficio esenzioni e quello ticket, le pratiche per l’invalidità, la fornitura dei presìdi ai pazienti a casa, e una marea di altre pratiche con cui il cittadino deve fare i conti, in tempi sempre troppo lunghi rispetto alle esigenze di cura.

Nella sanità non mancano soltanto specialisti, infermieri, oss. Dietro, c’è tutto un altro mondo di persone che lavorano nell’amministrazione, insufficienti per mandare avanti la macchina. Mancano all’appello – in quasi tutte le Aziende – decine e decine di dipendenti – i piani dei fabbisogni parlano di oltre 300 – e tutti quelli “precari”, chiamati in emergenza col Covid o con altre formule contrattuali, pian piano stanno scadendo e perdendo ogni speranza di un futuro stabile.

Il quadro

I sindacati lanciano l’allarme: il quadro è nero, si rischia una paralisi con conseguenze devastanti.

«Mancano tantissime figure, la carenza di personale è profonda», avverte il segretario Fp Cgil di Cagliari Nicola Cabras, «certo, è più “evidente” l’assenza dei medici al pronto soccorso o degli infermieri e degli oss nei reparti, ma il numero esiguo di amministrativi rappresenta un’altra grande emergenza del nostro sistema sanitario».

Spiega Carlo Marras, anche lui Fp Cgil, che lavora nell’Ufficio personale della Asl 8: «Quando ci siamo divisi con Ares, tutto il personale formato è rimasto lì, per occuparsi praticamente soltanto di stipendi, pensionamenti e concorsi, mentre le Asl, che devono fare tutto il resto, con un carico di incombenze enorme, sono rimaste sguarnite: noi, ad esempio, siamo in 10, per gestire 4200 persone. La Asl, allo stato attuale, ha difficoltà anche ad aprire gli uffici al pubblico, e la Regione quest’anno non ha attribuito gli importi per i fabbisogni, cioè non stanzia i soldi per assumere, e non dà risposte sui contratti in scadenza e sulle graduatorie che possiamo utilizzare».

I servizi

Massimo Cinus, coordinatore regionale sanità Cisl Fp), sottolinea che «la carenza di personale amministrativo sta portando alla compromissione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi. Da troppo tempo ormai si assiste al depauperamento degli organici nella sanità pubblica e in quella cagliaritana in particolare; qualche decina di lavoratori in scadenza di contratto rischiano di perdere il posto di lavoro e di non poter accedere alle procedure di stabilizzazione che più volte abbiamo richiesto. Questi lavoratori hanno acquisito competenze e professionalità tali senza le quali l’azienda rischierebbe il blocco, con pesanti ripercussioni sul resto del personale e sull’utenza. Chiediamo la stabilizzazione e, in attesa, di riattivare le “proroghe in deroga”, perché possano restare in azienda senza interruzione».

L’appello

Guido Sarritzu, segretario regionale Uil, parla di «anni di scelte e politiche fatte di tagli scriteriati, di riforme e controriforme spesso inutili e dannose», che hanno portato «a un continuo depotenziamento della sanità sarda, con la drastica riduzione della capacità di risposta assistenziale. Oggi è indispensabile riaffermare la centralità della sanità pubblica e il valore del personale sanitario affrontando una volta per tutte l’annoso problema della carenza degli organici, in quanto rischia di minare la qualità dei servizi erogati nonché il clima lavorativo, con ricadute sulla salute degli operatori costretti a carichi di lavoro massacranti. Quando si parla di carenza di personale nel Servizio sanitario non dobbiamo pensare soltanto ai camici bianchi, ma anche alla insostenibile deficit di personale amministrativo. Ribadiamo che la vera emergenza è quella di riuscire ad attuare un piano di assunzioni e stabilizzazioni straordinario per tutto il personale della sanità». (cr. co.)

