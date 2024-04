Inizia oggi alle 6.30 del mattino, con la partenza dell'elicottero dal Vaticano, la visita di papa Francesco a Venezia. Anche i fedeli, circa novemila, che arriveranno da fuori regione dovranno pagare la nuova tassa d’ingresso imposta dal Comune, e che ha fatto il suo esordio proprio in questo fine settimana, creando qualche disagio in via di superamento.