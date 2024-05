Ticket per spiagge e parcheggi 

Dieci euro per una giornata a Punta Molentis anche a maggio. Così come cinque euro per Porto Giunco, Simius o Campulongu. A Villasimius il ticket per la spiagge - ma anche le strisce blu nel centro urbano - scatta da oggi.

È la prima volta che succede così in anticipo (nel 2023 si iniziò il 15 giugno): «I turisti sono già numerosi - spiega il sindaco Gianluca Dessì - e così, assieme alle strisce blu, abbiamo già attivato i principali servizi»». Assieme ai ticket, da oggi, via alle navette che collegano il paese con le spiagge e alla zona a traffico limitato dalle 19.30 all’una del mattino».

«Tutte misure - aggiunge il primo cittadino di Villasimius - che ci consentono di offrire un paese sempre più ordinato e accogliente ai nostri visitatori. Le strisce blu in centro, ad esempio, era importante anticiparle perché le attività commerciali hanno necessità di avere i parcheggi liberi lungo la strada». Un modo per incentivare l’economia del paese.

Le tariffe

Invariate le tariffe per la sosta rispetto agli ultimi anni: nel centro urbano un euro per la prima ora e due euro per le successive per un totale di seicento stalli. Quasi duemila invece gli stalli dislocati lungo la costa: l’area più grande è quella di Porto Giunco con 800 posto auto, poi zona Timi Ama (300), zona Simius (220), zona Tanka (180), Porto Sa Ruxi (150) e Punta Molentis (200 auto per un totale, in ogni caso, di un massimo di 600 persone).

La tariffa per le auto è di cinque euro al giorno con la possibilità di spostarsi, nella stessa giornata, in una qualsiasi delle spiagge a pagamento (tranne Punta Molentis e Porto Sa Ruxi, qui è il ticket è di dieci euro) «ma non dimentichiamo - ribadiscono ogni volta gli amministratori comunali - che ci sono tante altre spiagge altrettanto belle dove il parcheggio non si paga».

Viabliità

La zona a traffico limitato, al momento, è stata istituita con un decreto sino al 14 giugno «perché non c’erano i tempi tecnici per un atto della Giunta - conclude Dessì - poi si andrà avanti per tutta l’estate».

La ztl comprende la parte centrale del paese: via del Mare da una parte (a partire dalla rotatoria), via Umberto dall’altra (proprio in questi giorni è stata riaperta al traffico dopo la posa della nuova pavimentazione in granito).

Il via in anticipo ai servizi «è il segnale - dice Michele Cireddu, consigliere comunale di maggioranza con delega al Turismo - di uno sforzo da parte di tutti, dal Comune ai cittadini passando per gli operatori - per allungare la stagione. Tra aprile e maggio, solo per fare un esempio, abbiamo dedicato molto spazio alla cultura con una serie di appuntamenti a casa Todde. Chiudiamo il 25 e il 26 maggio con Monumenti aperti».

