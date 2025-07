Ticket in aumento, l’ira del Consorzio 

Il biglietto unico per visitare musei e siti archeologici da oggi aumenta e il il Consorzio turistico Riviera del Corallo esprime il suo malcontento. «Abbiamo appreso solo dalla stampa una decisione che incide sul sistema turistico locale: la nuova tariffazione dell’Alghero ticket, a stagione già pienamente avviata e con impegni commerciali consolidati», dicono dal direttivo del Consorzio. Il biglietto unico per i principali siti cittadini, circa 13, subirà un sensibile ritocco, introdotto - lamentano gli operatori - senza preavviso né confronto. Il biglietto individuale passa dai 25 ai 35 euro, il Family ticket da 50 a 70. Un incremento che, sottolinea il Consorzio, non corrisponde a un miglioramento dell’offerta e appare motivato solo da esigenze di bilancio e difficoltà gestionali interne, scaricate su imprese e visitatori. Nessuna intenzione di sminuire il lavoro delle cooperative che gestiscono i siti - precisano gli operatori -, ma l’eventuale ritocco andava fatto nei tempi e nei modi giusti. La presidente del Consorzio Bianca Bradi aveva già ribadito la sua posizione con la Fondazione Alghero e l’assessorato al Turismo, chiedendo di posticipare l’aumento, in modo da poter informare i partner e programmare meglio i contratti. «Questa ennesima decisione improvvisa - denunciano dal Consorzio - dimostra la mancanza di una pianificazione di medio-lungo periodo in un settore strategico». Per il direttivo è indispensabile un confronto costante tra i soggetti coinvolti: «Solo con la condivisione si può costruire un turismo solido, sostenibile e rispettoso del lavoro di chi fa crescere il settore». (c. fi.)

