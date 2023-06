Ticket d’ingresso e strisce blu,  un freno alla ressa sulle spiagge 

L’assalto alle spiagge è cominciato, e nel primo fine settimana di cielo terso e sole a picco c’è stato un assaggio dell’estate che ci attende. Un’estate da record, dicono le previsioni, e se il boom di arrivi e pernottamenti è senz’altro una benedizione, i sindaci della Sardegna costiera aspettano i turisti a braccia aperte e intanto cominciano ad alzare l’argine dei ticket, dei parcheggi a pagamento e degli ingressi contingentati in difesa delle spiagge più sensibili prese d’assalto dai vacanzieri.

Il tesoro da difendere

Nell’Isola dove sei villeggianti su dieci (rapporto Crenos 2020) spariscono come fantasmi dentro gli affitti in nero delle seconde case e dei b&b che lavorano sottotraccia, le amministrazioni comunali si accorgono sempre più di certe conseguenze nient’affatto secondarie del turismo di massa. In paesi come Villasimius, Castiadas, Muravera, San Teodoro, Bosa, Siniscola (solo per citarne alcuni), che passano da poche migliaia di residenti ai numeri di una città, s’impennano i costi di nettezza urbana, acqua, depuratore, strade e vigilanza, e intanto si espone a un alto rischio il più grande patrimonio di ognuno di questi comuni, la ragione stessa per cui milioni di turisti arrivano ogni estate in Sardegna. Perciò, laddove il carico è insostenibile, si corre ai ripari.

Un posto al sole

A San Teodoro, 5mila abitanti e una ventina di spiagge su 40 chilometri di costa, è scattato il numero chiuso a Cala Brandinchi e Lu Impostu: massimo 1.447 persone nella prima; 3.352 nella seconda. Si prenota sul sito o sull’app e si ottiene un Qr code che si mostra all’ingresso. «La prenotazione serve per trovare posto», avvisa la sindaca Rita Deretta. «Prima di questa misura avevamo le code di auto sulla 125, la fila di persone che venivano anche da molto lontano e che, tanta era la ressa, non riuscivano a entrare. In questo modo, certo in maniera contingentata, si permette a tutti di entrare ma in maniera ordinata e organizzata». Dietro, sottolinea la prima cittadina del centro gallurese, «c’è una sperimentazione fatta lo scorso anno e uno studio di base dell’area marina protetta».

Il posto di polizia

Diversi i servizi: bagni, docce, passerelle, assistenza ai disabili, raccolta differenziata all’uscita. Le altre spiagge sono libere, anche la più famosa - La Cinta - che accoglie 10mila persone, «dove tuttavia un controllo è stato attivato», puntualizza Rita Deretta. «Abbiamo il posto di polizia locale dalle 9 alle 19, gli steward, la raccolta differenziata».

Sosta a pagamento

Da San Teodoro a Stintino, dove da anni l’accesso alla spiaggia della Pelosa è consentito a un massimo di 1500 bagnanti (prima se ne stavano accalcati anche in 5mila); da Cagliari (al Poetto niente sigarette e plastica, multe salate per chi abbandona i rifiuti) a Cabras. Le spiagge del Sinis sono libere, ma con le strisce blu a San Giovanni, Maimoni, Is Arutas e Mari Ermi, l’amministrazione comunale ha collaudato una sorta di numero chiuso di secondo grado. «Il sovraffollamento va scongiurato sia per una questione di tutela del sistema dunale e delle spiagge, sia per un discorso di sicurezza e ordine pubblico», sottolinea il sindaco di Cabras Andrea Abis. «Attraverso il parcheggio ordinato, e dove non è possibile con un divieto, riusciamo a proteggere la fascia del litorale dall’assalto delle auto».

I fondi reinvestiti

Il ticket della sosta a pagamento finanzia ovviamente i servizi per le spiagge stesse. «Queste risorse ci consentono di mettere a posto la viabilità, realizzare aree di sosta, curare la manutenzione di passerelle in legno che non solo agevolano l’accesso ai disabili e agli anziani, ma hanno anche una funzione di recupero e difesa della sabbia». E poi docce, servizi igienici, supplemento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il valore aggiunto

Dal Sinis all’Ogliastra. A Baunei, che dalla tutela spinta delle sue cale ha creato valore aggiunto anche in termini di immagine (per la terza volta in quattro anni “Il mare più bello d’Italia” secondo Legambiente e Touring Club Italiano), le presenze consentite in spiaggia saranno 250 a Goloritzè (interdetta alla navigazione da trent’anni e raggiungibile solo a piedi dall’altopiano di Golgo), 300 a Cala Gabbiani e Cala Biriala, e massimo 700 a Cala Mariolu-Ispuligidenie. «La salvaguardia del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico ci ha permesso di creare una destinazione sempre più ambita e apprezzata da parte dei visitatori», dice il sindaco Stefano Monni. «In più, è cresciuta via via la sensibilità e la consapevolezza dei nostri operatori turistici che sanno di poter proporre un prodotto di alto livello proprio perché tutelato».

Il geologo

L’ingresso dei bagnanti in spiaggia va sempre misurato, avvisa Davide Boneddu, presidente dei geologi della Sardegna. «La spiaggia è un ecosistema delicato e qualunque comportamento, qualsiasi azione incide sul suo equilibrio». Da parte di ciascuno di noi, per dire, anche l’andar via dopo una giornata di mare con i piedi coperti di sabbia ha delle conseguenze. È fondamentale, «pensare ad azioni a lungo termine, necessarie per la conservazione e la salvaguardia di delicatissimi equilibri». Bene il numero chiuso, sottolinea, «con l’ingresso ovviamente proporzionato alla dimensione del lido». Ma non basta. «Non si può pensare di proteggere un bene così prezioso con soli ticket e parcheggi; bisogna promuovere anche una fruizione responsabile, partendo dal dotare la spiaggia di servizi come le docce per far sì che la sabbia resti lì».

