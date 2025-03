Ticca, due giorni per l’investitura 

«Ho sempre fatto una politica diversa, quella sindacale. Una politica del lavoro, dei problemi, per questo sono un po’ indecisa. Ma sto ragionando, perché Nuoro è un disastro». Francesca Ticca, sindacalista Uil, nome approdato mercoledì sul tavolo cittadino del centrodestra come candidata sindaco, proposta che si ridiscuterà domani nel tavolo regionale convocato dal leader di FI, Pietro Pittalis, conferma la sua nomination. È un’opzione tra le scelte, come Giuseppe Luigi Cucca. Nomi che cercano di condensare un progetto che vuole andare oltre i classici schieramenti.

Contatti bipartisan

«L’invito mi è arrivato da diverse persone – dice – e ci sono dei ventagli di proposte che si valutano. Mi rendo conto che mettersi a disposizione in prima persona per dare un contributo può essere una cosa importante. Ma devo ancora decidere, è questione di giorni». Il tempo che coincide con l’appuntamento al tavolo del centrodestra dove si inizieranno a delineare concretamente il confine e le alleanze. Per questo la Ticca aspetta, ma le sue parole sembrano quelle di una candidata già proiettata su un progetto nuovo: «Nuoro – dice – ha bisogno di uscire dagli schemi partitici, ha necessità di dialogare di più. Di mettersi insieme, creare rete. È una città che sta vivendo una condizione difficilissima. Vanno recuperate le persone che devono unire, lavorare insieme. I problemi, dal lavoro alla sanità, a un centro Sardegna che non ha soluzioni vicine ai bisogni della gente, ci sono. E ritengo il Municipio distante dai nuoresi»

Quale progetto

Per decidere attende i confini politici su cui si dovrà muovere. «Una cosa sono le proposte, un’altra è il progetto. Dev’essere chiaro, semplice e costruito a più voci, senza escludere nessuno. I problemi sono noti, e sono di tutti. Non riguardano uno schieramento, o un colore, riguardano le persone. Invece abbiamo cerato divisioni tra forze sociali, imprenditoriali. Beh ora ognuno ci deve mettere un po’ del suo con coraggio. Nuoro è rimasta chiusa in una politica vecchia, che deve essere messa in discussione chiunque vada e si proponga, deve cambiare rotta.Troppi veleni, troppi scontri. Più che guardare ai problemi si guarda ai gruppi di appartenenza, agli interessi delle persone. Questo mi spaventa, non lo accetto. Quando bisogna concentrarsi sui bisogni delle gente, c’è tanta difficoltà».

RIPRODUZIONE RISERVATA