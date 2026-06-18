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19 giugno 2026 alle 00:31

Tiana ha la sindaca più giovane 

Giura Melissa Vacca, si insediano i Consigli a Olzai, Noragugume e Lodè 

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Dopo le elezioni è il momento dell’avvio ufficiale dei nuovi Consigli comunali. Oggi l’insediamento delle assemblee elette a Desulo, Tonara e Gavoi.

Ieri a Tiana la sindaca più giovane dell’Isola, Melissa Vacca, 29 anni, ha presentato la nuova squadra: la vice è Antonella Marcello, assessori Marco Vacca (Lavori pubblici, urbanistica e ambiente) e Claudia Curreli (Servizi sociali e politiche giovanili). «Puntiamo a rendere Tiana un paese ascoltato ma soprattutto che sa ascoltare», ha detto lei che è la donna in fascia tricolore più giovane della Sardegna. «La macchina amministrativa ha bisogno di forze trainanti e nella mia visione politica il popolo rappresenta questa forza trainante, l’inerzia lascia troppe voci inascoltate».

Nuorese

Ieri a Olzai l’avvio del mandato del neo sindaco Angelo Loddo e della giunta formata dalla vice Marianna Mattu (Cultura e turismo) e degli assessori Pierpaolo Loddo (Lavori pubblici, urbanistica e sport) e Salvatore Verrina (Attività produttive, agricoltura, viabilità rurale, decoro urbano e verde pubblico). «Concentreremo le nostre attenzioni sui giovani che costituiscono la risorsa più importante della nostra comunità - ha detto Loddo - un ruolo fondamentale sarà riservato a cultura e turismo e alle fasce più fragili».

Martedì scorso a Mamoiada il giuramento del sindaco Luciano Barone affiancato dagli assessori Pino Ladu, vice sindaco con delega a Cultura e sistema museale, Daniela Gregu (Servizi sociali), Dario Gungui (Sport e lavori pubblici) e Danila Gaia (Ambiente e raccolta differenziata).

Ad Atzara l’insediamento è lunedì. A Ottana il 25 giugno alle 18.30: dopo la sospensione del sindaco Franco Saba (ai domiciliari per tentata concussione) a guidare l’amministrazione sarà il vice facente funzioni Peppino Mura.

Marghine

A Noragugume l’insediamento del Consiglio ieri sera, col giuramento del sindaco Michele Corda. Nominati gli assessori Marta Falchi, vice sindaco con delega a Bilancio e servizi sociali, e Michele Spada ad Agricoltura e lavori pubblici. Altre deleghe sono state distribuite ieri sera ai consiglieri. A Bortigali il Consiglio si è insediato mercoledì sera, guidato dalla sindaca Patrizia Tomassetti. Omar Salaris è il vice sindaco, con delega a Cultura, sport, polizia locale e patrimonio, Antonio Serra assessore ad Agricoltura e sviluppo agropastorale, Lucia Porru a Servizi sociali e politiche giovanili, Giordana Cadau a Turismo, ambiente e eccellenze agroalimentari. A Lei il sindaco Luigi Cadau ha convocato il Consiglio per il 23 giugno alle 11. A Birori seduta il 25 giugno alle ore 19 con la sindaca Federica Arca.

Baronia

A Posada l’insediamento è mercoledì prossimo. Il primo a dare avvio alla nuova consiliatura è stato martedì il sindaco di Torpè, Gianni Pilosu. La giunta è composta dal vice Mirko Zarra con delega all’Urbanistica, Paolo Meloni ai Lavori pubblici, Sabina Loi a Servizi sociali, sanità e pubblica istruzione e Laura Fodde a Cultura ed eventi. Mercoledì è toccato a Luca Monne, sindaco confermato a Onifai. In esecutivo la vice Stefania Succu, Francesco Carta e Pier Franco Sedda. Ieri si è insediato il nuovo sindaco di Lodè, Gino Ruiu, che ha nominato Maurizio Casaleggio vice con delega a Lavori pubblici e urbanistica, Laura Carta ai Servizi sociali, Mario Farris ad Agricoltura e riforma agropastorale e Francesca Deiana alle Politiche forestali, mantenendo per sé Affari generali e programmazione. (g. i. o., f. o., f. u., l. c.)

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